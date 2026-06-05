Başrol Ayrıldı, Reytingler Düştü: 4 Haziran Perşembe Reyting Sonuçları Belli Oldu
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4 Haziran Perşembe reyting sonuçları açıklandı.
Sevdiğim Sensin'in sezon finali yaptığı günde reyting sonuçları merak konusu oldu. Halef: Köklerin Çağrısı dizisine ise Melek karakterine hayat veren Aybüke Pusat'ın diziden ayrılık haberi damga vurmuştu. Reyting sonuçlarına nasıl etki ettiği konuşulurken 4 Haziran Perşembe reyting sonuçlarıyla ilgili detayları sizler için derledik.
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4 Haziran Perşembe reyting sonuçlarına Sevdiğim Sensin'in sezon finali damga vurdu.
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4 Haziran Perşembe Total, AB, ABC1 Reyting Sonuçları
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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