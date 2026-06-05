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Başrol Ayrıldı, Reytingler Düştü: 4 Haziran Perşembe Reyting Sonuçları Belli Oldu

Başrol Ayrıldı, Reytingler Düştü: 4 Haziran Perşembe Reyting Sonuçları Belli Oldu

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.06.2026 - 11:46
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4 Haziran Perşembe reyting sonuçları açıklandı.

Sevdiğim Sensin'in sezon finali yaptığı günde reyting sonuçları merak konusu oldu. Halef: Köklerin Çağrısı dizisine ise Melek karakterine hayat veren Aybüke Pusat'ın diziden ayrılık haberi damga vurmuştu. Reyting sonuçlarına nasıl etki ettiği konuşulurken 4 Haziran Perşembe reyting sonuçlarıyla ilgili detayları sizler için derledik.

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4 Haziran Perşembe reyting sonuçlarına Sevdiğim Sensin'in sezon finali damga vurdu.

4 Haziran Perşembe reyting sonuçlarına Sevdiğim Sensin'in sezon finali damga vurdu.

Erkan'ın Dicle'ye aşkını itiraf ettiği bölümün sonunda Erkan, Dicle'nin suçunu üstlendi ve Ferman'ı vurduğunu söyleyerek jandarmaya teslim oldu. Bölümdeki aşk ve gerilim seviyesi zirvedeki farkı açmasını sağladı. 

Tek rakibi olan Halef: Köklerin Çağrısı ise Melek karakterine hayat veren Aybüke Pusat'ın diziden ayrıldığı haberinin ardından üç kategoride düşüş yaşadı.

4 Haziran Perşembe Total, AB, ABC1 Reyting Sonuçları

4 Haziran Perşembe Total, AB, ABC1 Reyting Sonuçları

Total Reyting Sonuçları

  • Sevdiğim Sensin – 7.29

  • Halef Köklerin Çağrısı – 4.54

  • Müge Anlı İle Tatlı Sert – 3.48

  • Sevdiğim Sensin (Özet) – 3.36

  • Esra Erol'da – 3.22

  • Survivor – 2.83

  • Halef Köklerin Çağrısı (Özet) – 2.58

  • Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber – 2.19

  • Atv Ana Haber – 2.13

  • Var Mısın Yok Musun – 2.05

AB Reyting Sonuçları

  • Sevdiğim Sensin – 4.75

  • Halef Köklerin Çağrısı – 3.09

  • Sevdiğim Sensin (Özet) – 2.67

  • Müge Anlı İle Tatlı Sert – 2.60

  • Survivor – 2.46

  • Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber – 1.90

  • Halef Köklerin Çağrısı (Özet) – 1.70

  • Var Mısın Yok Musun – 1.52

  • Güldür Güldür Show (Tkr) – 1.52

  • Esra Erol'da – 1.50

ABC1 Reyting Sonuçları

  • Sevdiğim Sensin – 6.64

  • Halef Köklerin Çağrısı – 3.45

  • Müge Anlı İle Tatlı Sert – 3.31

  • Sevdiğim Sensin (Özet) – 3.03

  • Survivor – 2.64

  • Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber – 2.46

  • Esra Erol'da – 2.24

  • Halef Köklerin Çağrısı (Özet) – 2.06

  • Var Mısın Yok Musun – 1.88

  • Güldür Güldür Show (Tkr) – 1.86

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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