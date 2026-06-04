Uzak Şehir’e Veda Eden Ferit Kaya Ayrılık Sonrası İlk Kez Konuştu
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Kanal D’nin bu sezon en çok konuşulan yapımlarından biri olan Uzak Şehir, sezon finali bölümüyle ekranlara kısa bir ara verdi. Yayınlandığı günden bu yana reytinglerde güçlü sonuçlar alan dizi, sezon boyunca hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla gündemde kaldı. Sezon finali bölümünde yaşanan gelişmeler kadar kadrodaki ayrılıklar da izleyicilerin dikkatini çekti. Dizinin önemli karakterlerinden bazıları hikayelerinin tamamlanmasıyla ekibe veda etti. Sezon finalinin ardından ayrılanlardan biri olan Ferit Kaya’nın projeye vedasıyla ilgili neler söyleyeceği de merak konusu olmuştu. Beklenen açıklama ise kısa süre sonra geldi.
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Uzak Şehir, bu sezon Kanal D ekranlarında en çok izlenen yapımlar arasında yer aldı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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