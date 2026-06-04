Uzak Şehir’e Veda Eden Ferit Kaya Ayrılık Sonrası İlk Kez Konuştu

Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın bulunduğu dizi, yayın hayatı boyunca reyting listelerinde üst sıralarda yer aldı. Kadroda bildiğiniz üzere Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Ferit Kaya, Alper Çankaya, Burç Kümbetlioğlu, Dilin Döğer, Atakan Özkaya ve Çağla Şimşek gibi isimler de başlıca rollerdeydi. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle sezon boyunca adından söz ettiren yapım, sezon finali bölümüyle de gündem olmayı başardı.

Ferit Kaya’nın ayrılığı ise izleyiciler tarafından en çok konuşulan gelişmelerden biri oldu. Sosyal medya platformlarında çok sayıda kullanıcı oyuncunun performansını öven paylaşımlar yaptı. Kaya’dan ilk açıklama geldi.