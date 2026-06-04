article/comments
article/share
Haberler
TV
Uzak Şehir’e Veda Eden Ferit Kaya Ayrılık Sonrası İlk Kez Konuştu

Uzak Şehir’e Veda Eden Ferit Kaya Ayrılık Sonrası İlk Kez Konuştu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
04.06.2026 - 21:30
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kanal D’nin bu sezon en çok konuşulan yapımlarından biri olan Uzak Şehir, sezon finali bölümüyle ekranlara kısa bir ara verdi. Yayınlandığı günden bu yana reytinglerde güçlü sonuçlar alan dizi, sezon boyunca hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla gündemde kaldı. Sezon finali bölümünde yaşanan gelişmeler kadar kadrodaki ayrılıklar da izleyicilerin dikkatini çekti. Dizinin önemli karakterlerinden bazıları hikayelerinin tamamlanmasıyla ekibe veda etti. Sezon finalinin ardından ayrılanlardan biri olan Ferit Kaya’nın projeye vedasıyla ilgili neler söyleyeceği de merak konusu olmuştu. Beklenen açıklama ise kısa süre sonra geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzak Şehir, bu sezon Kanal D ekranlarında en çok izlenen yapımlar arasında yer aldı.

Uzak Şehir, bu sezon Kanal D ekranlarında en çok izlenen yapımlar arasında yer aldı.

Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın bulunduğu dizi, yayın hayatı boyunca reyting listelerinde üst sıralarda yer aldı. Kadroda bildiğiniz üzere Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Ferit Kaya, Alper Çankaya, Burç Kümbetlioğlu, Dilin Döğer, Atakan Özkaya ve Çağla Şimşek gibi isimler de başlıca rollerdeydi. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle sezon boyunca adından söz ettiren yapım, sezon finali bölümüyle de gündem olmayı başardı.

Ferit Kaya’nın ayrılığı ise izleyiciler tarafından en çok konuşulan gelişmelerden biri oldu. Sosyal medya platformlarında çok sayıda kullanıcı oyuncunun performansını öven paylaşımlar yaptı. Kaya’dan ilk açıklama geldi.

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın