Set Çalışanı İsyan Etmiş: Akasya Durağı'ndaki Çekim Hatası Yıllar Sonra Fark Edildi

“Cinayetin kan davası ya da bir alacak verecek davası olması söz konusu olabilir. Cinayet için yetkililer geniş kapsamlı operasyon düzenlediler. Cinayeti kim ya da kimler neden işledi bu çok şüphe veriyor doğrusu. Adam eğlenceden geliyor başına gelenlere bakın ya, olacak değil. Anlamıyorum, ya ben bu arada çok hastayım ya set erken bitsin evime gideyim. Başım ağrıyor, yüzüm yanıyor...”