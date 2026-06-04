Set Çalışanı İsyan Etmiş: Akasya Durağı'ndaki Çekim Hatası Yıllar Sonra Fark Edildi
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Bir döneme damga vuran Akasya Durağı dizisi sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Unutulmaz dizinin oyuncularının tartışmaları sık sık gündem yaratırken sevilen dizi bu kez bir çekim hatasıyla viral oldu. Dizinin bir bölümünde gazeteye haber yazan set çalışanının giderek isyana dönen yazısı yıllar sonra fark edildi.
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Akasya Durağı dizisi bir sahnedeki yıllar sonra fark edilen detayla sosyal medyanın gündemine oturdu.
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İşte Akasya Durağı'nda yıllar sonra fark edilen o detay:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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