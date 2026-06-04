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Set Çalışanı İsyan Etmiş: Akasya Durağı'ndaki Çekim Hatası Yıllar Sonra Fark Edildi

Set Çalışanı İsyan Etmiş: Akasya Durağı'ndaki Çekim Hatası Yıllar Sonra Fark Edildi

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.06.2026 - 17:50
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Bir döneme damga vuran Akasya Durağı dizisi sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Unutulmaz dizinin oyuncularının tartışmaları sık sık gündem yaratırken sevilen dizi bu kez bir çekim hatasıyla viral oldu. Dizinin bir bölümünde gazeteye haber yazan set çalışanının giderek isyana dönen yazısı yıllar sonra fark edildi.

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Akasya Durağı dizisi bir sahnedeki yıllar sonra fark edilen detayla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Akasya Durağı dizisi bir sahnedeki yıllar sonra fark edilen detayla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Akasya Durağı oyuncularının yaşadığı polemikler sık sık gündem olurken, bu kez dikkat çeken bir çekim hatası izleyicilerin radarına takıldı. Dizinin bir sahnesindeki gazetede yer alan haberde set çalışanının isyanı fark edildi. Haber metninde, çalışanın yoğun tempodan bunaldığını, yorgun ve hasta olduğunu anlattığı ifadeler yer alırken, sahne kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi.

İşte Akasya Durağı'nda yıllar sonra fark edilen o detay:

İşte Akasya Durağı'nda yıllar sonra fark edilen o detay:

“Cinayetin kan davası ya da bir alacak verecek davası olması söz konusu olabilir. Cinayet için yetkililer geniş kapsamlı operasyon düzenlediler. Cinayeti kim ya da kimler neden işledi bu çok şüphe veriyor doğrusu. Adam eğlenceden geliyor başına gelenlere bakın ya, olacak değil. Anlamıyorum, ya ben bu arada çok hastayım ya set erken bitsin evime gideyim. Başım ağrıyor, yüzüm yanıyor...”

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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