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Taşacak Bu Deniz'in Zarife'si Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan Sezon Finaline Dair İddialı Sözler

Taşacak Bu Deniz'in Zarife'si Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan Sezon Finaline Dair İddialı Sözler

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.06.2026 - 13:50
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TRT'nin fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz'de Zarife karakterine hayat veren Yeşim Ceren Bozoğlu, dizinin merak uyandıran sezon finali hakkında konuştu. Yeşim Ceren Bozoğlu, Taşacak Bu Deniz'in sezon finali için 'Ağladım' diyerek iddialı sözler sarf etti.

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TRT 1 ekranlarının kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Taşacak Bu Deniz sezon finali yaparak ekran arası verecek.

TRT 1 ekranlarının kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Taşacak Bu Deniz sezon finali yaparak ekran arası verecek.

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerde yer aldığı Taşacak Bu Deniz, sezonun açık ara en başarılı dizisi oldu. Geçtiğimiz sezonun tartışmasız galibi Uzak Şehir'i haftalık reyting mücadelesinde geçmeyi başaran Taşacak Bu Deniz'in sezon finali bölümü şimdiden seyirciyi heyecanlandırırken fenomen yapımda Zarife'yi canlandıran Yeşim Ceren Bozoğlu, yaptığı paylaşımla heyecan yarattı.

İşte Taşacak Bu Deniz'in Zarife'si Yeşim Ceren Bozoğlu'nun iddialı sezon finali açıklaması:

İşte Taşacak Bu Deniz'in Zarife'si Yeşim Ceren Bozoğlu'nun iddialı sezon finali açıklaması:

'Şimdi ben izlerken; oynarkenki yetmedi, bir daha ağladım. Allah cümlemize kolaylık versin @tasacakbudenizdizi ailesi... Alın size sezon finali... Sezon finali; yaktı geçti...'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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