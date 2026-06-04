Taşacak Bu Deniz'in Zarife'si Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan Sezon Finaline Dair İddialı Sözler
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TRT'nin fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz'de Zarife karakterine hayat veren Yeşim Ceren Bozoğlu, dizinin merak uyandıran sezon finali hakkında konuştu. Yeşim Ceren Bozoğlu, Taşacak Bu Deniz'in sezon finali için 'Ağladım' diyerek iddialı sözler sarf etti.
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TRT 1 ekranlarının kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Taşacak Bu Deniz sezon finali yaparak ekran arası verecek.
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İşte Taşacak Bu Deniz'in Zarife'si Yeşim Ceren Bozoğlu'nun iddialı sezon finali açıklaması:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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