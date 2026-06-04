Finale 1 Hafta Kala Reytinglerde Birinci Oldu: 3 Haziran Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı
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3 Haziran Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
Eşref Rüya ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleriyle yayınlandığı 3 Haziran Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. NOW dizisi Yeraltı'nın sezon finali yapmasının ardından final kararı alınan Eşref Rüya aylar sonra lider dizi oldu. Eşref Rüya, finale 1 hafta kala reytinglerde zirveye oturdu. ATV'nin final kararı alınan dizisi Kuruluş Orhan ise sıralamada gerilese de yükseliş yaşadı.
İşte, 3 Haziran Çarşamba Reyting Sonuçları...
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3 Haziran Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.
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3 Haziran Çarşamba TOTAL Reyting Sonuçları:
3 Haziran Çarşamba AB Reyting Sonuçları:
3 Haziran Çarşamba ABC1 Reyting Sonuçları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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