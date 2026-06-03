Arka Sokaklar'ın Selin'i Oya Okar'dan Sezon Finaline Dair Heyecanlandıran Açıklama
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar'ın bu sezon final yapacağı iddia edilse de son anda karar değişikliği yaşanarak sezon finali yapacağı duyuruldu. 5 Haziran Cuma akşamı 20. sezon finali yayınlanacak olan Arka Sokaklar'ın Selin'i Oya Okar'dan heyecan yaratan açıklamalar geldi.
KAYNAK: DHA
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20 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar, yeni sezon onayı alan yapımlar arasında yer aldı.
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Oya Okar'ın Arka Sokaklar sezon finali açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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