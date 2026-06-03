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Arka Sokaklar'ın Selin'i Oya Okar'dan Sezon Finaline Dair Heyecanlandıran Açıklama

Arka Sokaklar'ın Selin'i Oya Okar'dan Sezon Finaline Dair Heyecanlandıran Açıklama

Arka Sokaklar yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.06.2026 - 17:06
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar'ın bu sezon final yapacağı iddia edilse de son anda karar değişikliği yaşanarak sezon finali yapacağı duyuruldu. 5 Haziran Cuma akşamı 20. sezon finali yayınlanacak olan Arka Sokaklar'ın Selin'i Oya Okar'dan heyecan yaratan açıklamalar geldi.

KAYNAK: DHA

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20 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar, yeni sezon onayı alan yapımlar arasında yer aldı.

20 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar, yeni sezon onayı alan yapımlar arasında yer aldı.

Türk televizyon tarihine damga vuran Arka Sokaklar, 5 Haziran Cuma akşamı yayınlanacak sezon finali bölümüyle ekran arası verecek. 20. sezonun final sezonu olacağı iddia edilse de dizinin sezon finali yaparak yeni yayın döneminde ekrana geri döneceği açıklanmıştı. 21. sezon onayı alan Arka Sokaklar'ın sezon finali bölümü merak edilirken dizide Selin karakterine hayat veren Oya Okar'dan heyecanlandıran açıklamalar geldi.

Oya Okar, DHA'ya verdiği röportajda 'Seyirciyi beklemediği sürprizler bekliyor. Bizim için de enteresan bir sezon finali. Daha önce yapılmadı zannediyorum.' ifadelerini kullandı.

Oya Okar'ın Arka Sokaklar sezon finali açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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