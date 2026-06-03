Uzak Şehir'de Demir'in Ölüm Sahnesinde Kullanılan Maket Dublör Ortaya Çıktı
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Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in 1 Haziran Pazartesi günü yayınlanan sezon finalinde tam 3 oyuncu kadrodan ayrıldı. Ferit Kaya, Burç Kümbetlioğlu ve Alper Çankaya, Uzak Şehir'e veda eden oyuncular olurken diziye ölerek veda eden Ferit Kaya için kullanılan maket dublör ortaya çıktı.
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Fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir'in sezon finalinde Demir Baybars karakterine hayat veren Ferit Kaya diziye veda etti.
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Uzak Şehir'e veda eden Ferit Kaya, Demir'in ölüm sahnesinde kullanılan maket dublörü paylaştı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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