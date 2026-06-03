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Uzak Şehir'de Demir'in Ölüm Sahnesinde Kullanılan Maket Dublör Ortaya Çıktı

Uzak Şehir'de Demir'in Ölüm Sahnesinde Kullanılan Maket Dublör Ortaya Çıktı

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.06.2026 - 14:02
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Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in 1 Haziran Pazartesi günü yayınlanan sezon finalinde tam 3 oyuncu kadrodan ayrıldı. Ferit Kaya, Burç Kümbetlioğlu ve Alper Çankaya, Uzak Şehir'e veda eden oyuncular olurken diziye ölerek veda eden Ferit Kaya için kullanılan maket dublör ortaya çıktı.

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Fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir'in sezon finalinde Demir Baybars karakterine hayat veren Ferit Kaya diziye veda etti.

Fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir'in sezon finalinde Demir Baybars karakterine hayat veren Ferit Kaya diziye veda etti.

3. sezon onayı alan Uzak Şehir'in merakla beklenen sezon finali 1 Haziran Pazartesi günü yayınlandı. Alper Çankaya, Burç Kümbetlioğlu ve Ferit Kaya, Uzak Şehir'e veda eden isimler olurken oyunculardan tek tek veda paylaşımları geliyor.

Zerrin tarafından öldürülen Demir karakterini canlandıran Ferit Kaya'nın veda sahnesinin etkisi hala geçmemişken sevilen oyuncu Instagram paylaşımıyla sahnenin kamera arkasını ifşaladı.

Uzak Şehir'e veda eden Ferit Kaya, Demir'in ölüm sahnesinde kullanılan maket dublörü paylaştı.

Uzak Şehir'e veda eden Ferit Kaya, Demir'in ölüm sahnesinde kullanılan maket dublörü paylaştı.

Zerrin tarafından önce bayıltılan ardından arabayla beraber uçurumdan nehre atılan Demir'in ölüm sahnesinde maket dublör kullanıldığı ortaya çıktı. Ferit Kaya, kendisini canlandıran maketle fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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