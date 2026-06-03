Uzak Şehir'e Veda Eden Dizinin Demir'i Ferit Kaya'dan Duygulandıran Paylaşım
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Kanal D'nin fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir'in 2. sezon finali yayınlandı. 1 Haziran günü yayınlanan sezon finali bölümünde Demir karakterine hayat veren Ferit Kaya, ölerek projeye veda etti. Zerrin tarafından öldürülen Demir'in son sahnesinin etkisi hala devam ederken Ferit Kaya'dan duygulandıran bir veda paylaşımı geldi.
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Uzak Şehir'in sezon finalinde tam 3 ayrılık yaşandı. Alper Çankaya, Ferit Kaya ve Burç Kümbetlioğlu fenomen diziye veda etti.
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İşte Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya'nın veda paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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