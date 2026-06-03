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Uzak Şehir'e Veda Eden Dizinin Demir'i Ferit Kaya'dan Duygulandıran Paylaşım

Uzak Şehir'e Veda Eden Dizinin Demir'i Ferit Kaya'dan Duygulandıran Paylaşım

yerli dizi Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.06.2026 - 11:28
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Kanal D'nin fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir'in 2. sezon finali yayınlandı. 1 Haziran günü yayınlanan sezon finali bölümünde Demir karakterine hayat veren Ferit Kaya, ölerek projeye veda etti. Zerrin tarafından öldürülen Demir'in son sahnesinin etkisi hala devam ederken Ferit Kaya'dan duygulandıran bir veda paylaşımı geldi.

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Uzak Şehir'in sezon finalinde tam 3 ayrılık yaşandı. Alper Çankaya, Ferit Kaya ve Burç Kümbetlioğlu fenomen diziye veda etti.

Uzak Şehir'in sezon finalinde tam 3 ayrılık yaşandı. Alper Çankaya, Ferit Kaya ve Burç Kümbetlioğlu fenomen diziye veda etti.

Kanal D'nin reyting rekortmeni aşiret dizisi Uzak Şehir yeni sezon onayı alan projeler arasında yer aldı. Dizide 2 sezondur Demir Baybars karakterine hayat veren Ferit Kaya, rol arkadaşları Alper Çankaya ve Burç Kümbetlioğlu ile beraber projeye veda etti. Zerrin tarafından öldürülen Demir karakterinin veda sahnesi sosyal medyayı ayağa kaldırırken oyuncu Ferit Kaya'dan duygulandıran bir veda paylaşımı geldi.

İşte Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya'nın veda paylaşımı:

İşte Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya'nın veda paylaşımı:

Nereden başlayacağımı bilemiyorum :)) 

Bu özel projede isimlerini yazmaya başlarsam bitmeyecek koca bir ekip var. 2 sezon boyunca emeği geçen herkesin eline, emeğine, gönlüne sağlık. Hayatım boyunca unutamayacağım bir proje ve karakter oldu. Bu serüvende bizi hiç yalnız bırakmayan değerli izleyicilerimize yürekten teşekkür ederim. 

Başka hikayelerde görüşünceye dek kimseye karışmayın sevgili kundırlar :)❤️

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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