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Survivor'dan Elenen Can Berkay'dan İlk Paylaşım Geldi

Survivor'dan Elenen Can Berkay'dan İlk Paylaşım Geldi

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Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.06.2026 - 16:05
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Survivor 2026'nın önde gelen isimlerinden Can Berkay, son hafta elenen isim oldu. Survivor'da Murat Arkın'la düelloya çıkan Can Berkay ağır bir yenilgi yaşayıp fenomen yarışmaya veda ederken ilk Instagram paylaşımını yaptı.

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Survivor 2026'nın büyük finaline doğru düellolar hızlandı. Survivor'dan son elenen yarışmacı ise Can Berkay oldu.

Survivor 2026'nın büyük finaline doğru düellolar hızlandı. Survivor'dan son elenen yarışmacı ise Can Berkay oldu.

Survivor'ın büyük finali yaklaşırken eleme süreci hız kazandı. Son eleme düellosu ise Murat Arkın ve Can Berkay arasında yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda Sercan ve Beyza'nın kafa karıştıran ilişkisi hakkında çarpıcı iddialarda bulunmasıyla öne çıkan Can Berkay, Murat Arkın'a karşı 10-3 yenilgi yaşadı. 

Survivor'a veda eden son yarışmacı olan Can Berkay, merakla beklenen ilk paylaşımını yaptı.

İşte Survivor'dan elenen Can Berkay'ın ilk paylaşımı:

İnsanın birileri tarafından anlaşılması ve desteklenmesi inanılmaz bir duyguymuş, çok teşekkür ederim. Aynı zamanda karşıt olan insanların yorumlarını okumak ve insanın kendini sorgulayıp yanlışlarını düzeltmek içinde adım atacak olması da inanılmaz!

Bakalım hayat sen nelere kadirsin, göreceğiz!

Sevgiler 🫡❤️‍🔥

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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