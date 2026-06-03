Uzak Şehir'e Ölerek Veda Eden Boran İçin Safiye Soyman'dan Güldüren Paylaşım
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Uzak Şehir'in yayınlanan sezon finali bölümüne Boran karakterinin ölümü damga vurdu. Cihan'ı vurmak isterken Şahin'i öldüren Boran'ın sonunu annesi Sadakat getirdi. Gonca Cilasun tarafından canlandırılan Sadakat Albora tarafından başından vurularak öldürülen Boran'ın ölümü seyirciyi şoke ederken dizinin sıkı takipçisi Safiye Soyman'dan beklenmedik bir paylaşım geldi.
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Kanal D ekranlarında 2 sezondur reytinglerde lider dizi olan Uzak Şehir'in sezon finalindeki ayrılıklar gündemden düşmüyor.
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Uzak Şehir seyircisi Safiye Soyman'dan "Boran yaşıyor" paylaşımı geldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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