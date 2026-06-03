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Uzak Şehir'e Ölerek Veda Eden Boran İçin Safiye Soyman'dan Güldüren Paylaşım

Uzak Şehir'e Ölerek Veda Eden Boran İçin Safiye Soyman'dan Güldüren Paylaşım

yerli dizi Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.06.2026 - 15:20
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Uzak Şehir'in yayınlanan sezon finali bölümüne Boran karakterinin ölümü damga vurdu. Cihan'ı vurmak isterken Şahin'i öldüren Boran'ın sonunu annesi Sadakat getirdi. Gonca Cilasun tarafından canlandırılan Sadakat Albora tarafından başından vurularak öldürülen Boran'ın ölümü seyirciyi şoke ederken dizinin sıkı takipçisi Safiye Soyman'dan beklenmedik bir paylaşım geldi.

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Kanal D ekranlarında 2 sezondur reytinglerde lider dizi olan Uzak Şehir'in sezon finalindeki ayrılıklar gündemden düşmüyor.

Kanal D ekranlarında 2 sezondur reytinglerde lider dizi olan Uzak Şehir'in sezon finalindeki ayrılıklar gündemden düşmüyor.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerde yer aldığı Uzak Şehir'in sezon finalinde tam 3 ayrılık yaşandı. Demir'e hayat veren Ferit Kaya ve Şahin karakteriyle 2 sezondur dizide rol alan Alper Çankaya'nın ayrılığının ardından bir veda da Burç Kümbetlioğlu'ndan geldi. 

Uzak Şehir'e Boran karakteriyle sonradan dahil olan Burç Kümbetlioğlu'nun veda sahnesi gündeme bomba gibi oturmuş ve Boran'ın annesi Sadakat tarafından vurularak öldürülmesi herkesi şoke etmişti. Boran karakterinin Uzak Şehir'e vedasının etkisi hala geçmezken dizinin sıkı takipçisi Safiye Soyman paylaşımıyla güldürdü.

Uzak Şehir seyircisi Safiye Soyman'dan "Boran yaşıyor" paylaşımı geldi.

Uzak Şehir seyircisi Safiye Soyman'dan "Boran yaşıyor" paylaşımı geldi.

Uzak Şehir'in sezon finalinde canlandırdığı Boran karakterinin ölmesiyle diziden ayrılan Burç Kümbetlioğlu, Safiye Soyman ve Faik Öztürk çiftiyle bir araya geldi. Safiye Soyman, Kümbetlioğlu'yla fotoğrafını paylaşıp 'Uzak Şehir'deki Boran yaşıyor. İşte yan yana' notunu düştü. Safiye Soyman'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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