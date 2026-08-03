Antik Astrolojiye Göre Sen!
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Modern burç yorumlarını bir kenara bırakıyoruz ve binlerce yıl öncesine, Antik Yunan, Mısır ve Mezopotamya'nın astrolojik sembollerine uzanıyoruz. Antik astrologlara göre her burç yalnızca bir karakteri değil; bir tanrıyı, bir elementi, bir yaşam amacını ve insanın dünyadaki rolünü temsil ediyordu.
Peki sen antik astrologların gözünde nasıl biriydin? Burcunu seç ve kadim gökyüzünün senin hakkında neler söylediğini öğren!
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Antik Astrolojiye Göre Sen!
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