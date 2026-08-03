Antik Astrolojiye Göre Sen!

Modern burç yorumlarını bir kenara bırakıyoruz ve binlerce yıl öncesine, Antik Yunan, Mısır ve Mezopotamya'nın astrolojik sembollerine uzanıyoruz. Antik astrologlara göre her burç yalnızca bir karakteri değil; bir tanrıyı, bir elementi, bir yaşam amacını ve insanın dünyadaki rolünü temsil ediyordu.

Peki sen antik astrologların gözünde nasıl biriydin? Burcunu seç ve kadim gökyüzünün senin hakkında neler söylediğini öğren!