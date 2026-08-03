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Antik Astrolojiye Göre Sen!

Antik Astrolojiye Göre Sen!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
03.08.2026 - 14:03
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Modern burç yorumlarını bir kenara bırakıyoruz ve binlerce yıl öncesine, Antik Yunan, Mısır ve Mezopotamya'nın astrolojik sembollerine uzanıyoruz. Antik astrologlara göre her burç yalnızca bir karakteri değil; bir tanrıyı, bir elementi, bir yaşam amacını ve insanın dünyadaki rolünü temsil ediyordu.

Peki sen antik astrologların gözünde nasıl biriydin? Burcunu seç ve kadim gökyüzünün senin hakkında neler söylediğini öğren!

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Antik Astrolojiye Göre Sen!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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