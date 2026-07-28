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Seçtiğin Karta Göre: Önümüzdeki 3 Ay İçinde Hayatında Kapanıp Açılacak Yeni Sayfa Ne?

Seçtiğin Karta Göre: Önümüzdeki 3 Ay İçinde Hayatında Kapanıp Açılacak Yeni Sayfa Ne?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
28.07.2026 - 17:01
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Hayatımızda bazı dönemler vardır; hiçbir şey tam anlamıyla bitmemiş gibi görünür ama aslında bir şeylerin eskisi gibi devam etmesi de mümkün değildir. Bazen bir ilişki sessizce anlamını kaybeder, bazen yıllardır taşıdığımız bir düşünceyi geride bırakırız, bazen de hiç beklemediğimiz bir fırsat hayatımızın yönünü değiştirir. Yeni bir sayfanın açılması her zaman büyük ve dramatik bir olayla gerçekleşmez. Bazen sadece bir sabah uyanır ve artık aynı şeyi istemediğimizi fark ederiz.

Peki önümüzdeki üç ay içinde senin hayatında hangi dönem kapanacak ve onun yerine ne gelecek?

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Seçtiğin Karta Göre: Önümüzdeki 3 Ay İçinde Hayatında Kapanıp Açılacak Yeni Sayfa Ne?

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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