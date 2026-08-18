Crush Grubu Üyesi Oğuzhan Çifçi Kimdir? Oğuzhan Çifçi Kaç Yaşında, Nereli, Boyu Kaç?
Idol House Türkiye’nin ardından kurulan Crush, kısa sürede yeni nesil müzik grupları arasında en çok dikkat çeken projelerden biri haline geldi. Grubun sahne tecrübesi en yüksek üyelerinden Oğuzhan Çifçi, namıdiğer Ozi de özellikle dans performansı ve enerjisiyle yarışma döneminden itibaren geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Crush'a katılmadan önce profesyonel dansçı olarak pek çok ünlü isme sahnede eşlik eden Oğuzhan Çifçi'nin hayatı da grubun çıkışıyla birlikte merak edilmeye başladı. Peki Oğuzhan Çifçi kimdir, kaç yaşında ve nereli? Boyu kaç, burcu ne, Instagram hesabı hangisi ve müzik kariyeri nasıl başladı?
İşte Crush üyesi Oğuzhan Çifçi'ye dair merak edilen tüm detaylar…
Crush Grubu Üyesi Oğuzhan Çifçi Kimdir?
Oğuzhan Çifçi Kaç Yaşında, Nereli?
Oğuzhan Çifçi'nin Burcu Ne?
Oğuzhan Çifçi'nin Eğitimi Ne?
Oğuzhan Çifçi Hangi Ünlülerle Çalıştı?
Oğuzhan Çifçi'nin Müzik Kariyeri Nasıl Başladı?
Crush Oğuzhan Çifçi'nin Instagram Hesabı Ne?
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