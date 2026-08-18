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Crush Grubu Üyesi Oğuzhan Çifçi Kimdir? Oğuzhan Çifçi Kaç Yaşında, Nereli, Boyu Kaç?

Crush Grubu Üyesi Oğuzhan Çifçi Kimdir? Oğuzhan Çifçi Kaç Yaşında, Nereli, Boyu Kaç?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.08.2026 - 11:38
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Idol House Türkiye’nin ardından kurulan Crush, kısa sürede yeni nesil müzik grupları arasında en çok dikkat çeken projelerden biri haline geldi. Grubun sahne tecrübesi en yüksek üyelerinden Oğuzhan Çifçi, namıdiğer Ozi de özellikle dans performansı ve enerjisiyle yarışma döneminden itibaren geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Crush'a katılmadan önce profesyonel dansçı olarak pek çok ünlü isme sahnede eşlik eden Oğuzhan Çifçi'nin hayatı da grubun çıkışıyla birlikte merak edilmeye başladı. Peki Oğuzhan Çifçi kimdir, kaç yaşında ve nereli? Boyu kaç, burcu ne, Instagram hesabı hangisi ve müzik kariyeri nasıl başladı?

İşte Crush üyesi Oğuzhan Çifçi'ye dair merak edilen tüm detaylar…

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Crush Grubu Üyesi Oğuzhan Çifçi Kimdir?

Crush Grubu Üyesi Oğuzhan Çifçi Kimdir?

Oğuzhan Çifçi, profesyonel dansçı, şarkıcı ve sahne performansçısı kimlikleriyle tanınan Crush erkek müzik grubunun üyelerinden biri. 'Ozi' lakabıyla da tanınan genç sanatçı, grubun oluşturulduğu Idol House Türkiye yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanındı.

Ancak Oğuzhan'ın sahne macerası Idol House ile başlamadı. Uzun yıllardır profesyonel olarak dans eden ve Türkiye'nin önde gelen sanatçılarının sahnelerinde yer alan Çifçi, yarışmaya hali hazırda önemli bir performans tecrübesiyle katıldı.

Idol House boyunca vokal ve dans eğitimleri alan Oğuzhan, özellikle sahne hakimiyeti ve koreografilerdeki başarısıyla öne çıktı. Yarışmanın 5 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen finalinde halk oylamasını 4. sırada tamamlayarak Crush'ın yedi kişilik ana kadrosuna seçildi.

Crush kadrosunda Oğuzhan Çifçi ile birlikte Efe Şan, Miraç Fırat, Arda Soydoğan, Batu Cengiz, Barış Çağan Yüksekkaya ve Milan Önder yer alıyor.

Oğuzhan Çifçi Kaç Yaşında, Nereli?

Oğuzhan Çifçi Kaç Yaşında, Nereli?

Oğuzhan Çifçi, 23 Kasım 1999 doğumlu ve 2026 yılı itibarıyla 26 yaşında.

Genç sanatçı Bursa'da dünyaya geldi ve çocukluğunun ilk yıllarını burada geçirdi. Daha sonra ise Mersin'de büyüdü. Bu nedenle Oğuzhan Çifçi hakkında en çok merak edilen 'Nereli?' sorusunun yanıtında hem Bursa hem de Mersin karşımıza çıkıyor.

Oğuzhan Çifçi'nin Boyu Kaç?

Oğuzhan Çifçi'nin boyu 185 santimetre. Uzun yıllara dayanan profesyonel dans geçmişi ve sahne deneyimiyle birlikte fiziksel özellikleri de performanslarında dikkat çeken unsurlar arasında yer alıyor.

Oğuzhan Çifçi'nin Burcu Ne?

Oğuzhan Çifçi'nin Burcu Ne?

23 Kasım doğumlu olan Oğuzhan Çifçi'nin burcu Yay.

Oğuzhan Çifçi'nin Eğitimi Ne?

Oğuzhan Çifçi'nin Eğitimi Ne?

Oğuzhan Çifçi üniversitede Halkla İlişkiler ve Reklamcılık eğitimi aldı. Ancak profesyonel kariyerini üniversitede eğitim gördüğü alandan ziyade çocukluk yıllarından beri büyük ilgi duyduğu dans ve sahne sanatları üzerine şekillendirdi.

Dansla oldukça küçük yaşlarda tanışması ise kariyerinin en dikkat çekici detaylarından biri.

Oğuzhan Çifçi Dansa Nasıl Başladı?

Oğuzhan Çifçi'nin dansa olan ilgisi henüz 6-7 yaşlarındayken başladı. Çocukluk döneminde eline geçen R&B ve Michael Jackson içeriklerinin ardından kliplerde gördüğü koreografileri taklit etmeye başlayan Oğuzhan, zaman içerisinde bu ilgisini profesyonel bir kariyere dönüştürdü.

Michael Jackson'ın danslarını izleyerek hareketleri öğrenmeye çalışan Çifçi için dünyaca ünlü yıldız yalnızca çocukluk yıllarında bir başlangıç noktası olmadı. Oğuzhan, ilerleyen yıllarda da en büyük idollerinden birinin Michael Jackson olduğunu dile getirdi.

Gençlik yıllarında dansın yanı sıra sporla da yakından ilgilenen Oğuzhan'ın hayatındaki önemli kırılma noktalarından biri ise lise son sınıfta yaşandı. Aktif olarak voleybol oynayan Çifçi, geçirdiği trafik kazasının ardından sporu bırakmak zorunda kaldı. Bu gelişmenin ardından odağını tamamen dansa ve sahne performansına çevirdi.

Oğuzhan Çifçi Hangi Ünlülerle Çalıştı?

Oğuzhan Çifçi Hangi Ünlülerle Çalıştı?

Oğuzhan Çifçi'nin Crush öncesindeki kariyeri, onu grubun sahne konusunda en deneyimli üyelerinden biri haline getiriyor.

Profesyonel dansçılık yapan Oğuzhan, Idol House Türkiye'ye katılmadan önce Türkiye'nin müzik dünyasındaki pek çok tanınmış ismin sahne performanslarında yer aldı. Ajda Pekkan, Edis, Kenan Doğulu ve Yonca Evcimik gibi sanatçılara dansçı olarak eşlik etti.

Çifçi'nin yolu yeni nesil kız gruplarından Manifest ile de kesişti. Farklı sanatçıların sahne şovlarında edindiği bu tecrübe, Idol House sürecinde özellikle koreografi ve sahne hakimiyeti konusunda öne çıkmasını sağlayan önemli avantajlardan biri oldu.

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Oğuzhan Çifçi'nin Müzik Kariyeri Nasıl Başladı?

Oğuzhan Çifçi'nin Müzik Kariyeri Nasıl Başladı?

Yıllarca profesyonel dansçı olarak sahneye çıkan Oğuzhan Çifçi'nin kariyerindeki en büyük değişimlerden biri Idol House Türkiye ile yaşandı. Bu kez başka sanatçıların arkasında dans etmek yerine kendi performansıyla sahnenin merkezinde yer almak için yarışmaya katıldı.

Aylar süren kamp boyunca vokal, dans, koreografi ve sahne performansı üzerine eğitim alan Çifçi, yarışmanın iddialı isimlerinden biri haline geldi. Özellikle 'Dracula' ve 'Cowboy' konseptli performansları izleyicilerden ilgi gördü.

Final gecesinde halk oylamasını 4. sırada tamamlayan Oğuzhan, böylece Crush'ın yedi kişilik kadrosuna girmeyi başardı.

Grubun profesyonel müzik dünyasındaki ilk adımı ise çok geçmeden geldi. Crush, 31 Temmuz 2026 tarihinde DMC ve ETL Records etiketiyle ilk teklisi 'CRUSH!'ı yayımladı. Şarkının klibinin de aynı dönemde yayınlanmasıyla Oğuzhan Çifçi, yıllardır dansçı olarak içinde bulunduğu müzik sektöründe bu kez bir grubun üyesi olarak profesyonel kariyerine başladı.

Crush Oğuzhan Çifçi'nin Instagram Hesabı Ne?

Crush Oğuzhan Çifçi'nin Instagram Hesabı Ne?

Oğuzhan Çifçi'nin Instagram hesabına @oguzhanciffci, TikTok hesabına @oguzhanciffci8 kullanıcı adıyla ulaşabilirsiniz. 

Oğuzhan Çifçi'nin de dahil olduğu Crush'ın resmi Instagram hesabı ise @wearecrushboys kullanıcı adıyla aktif. Grubun yeni müzik çalışmaları, performansları, dans videoları ve üyelerle ilgili güncel paylaşımlar bu hesap üzerinden takip edilebiliyor.

Çocuk yaşta Michael Jackson'ın koreografilerini taklit ederek başlayan dans tutkusunu profesyonel sahnelere taşıyan, yıllarca Türkiye'nin ünlü yıldızlarına eşlik eden Oğuzhan Çifçi, Idol House Türkiye'nin ardından kariyerinin yepyeni bir dönemini yaşıyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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