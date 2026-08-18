Crush Grubu Üyesi Oğuzhan Çifçi Kimdir? Oğuzhan Çifçi Kaç Yaşında, Nereli, Boyu Kaç?

Oğuzhan Çifçi, profesyonel dansçı, şarkıcı ve sahne performansçısı kimlikleriyle tanınan Crush erkek müzik grubunun üyelerinden biri. 'Ozi' lakabıyla da tanınan genç sanatçı, grubun oluşturulduğu Idol House Türkiye yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanındı.

Ancak Oğuzhan'ın sahne macerası Idol House ile başlamadı. Uzun yıllardır profesyonel olarak dans eden ve Türkiye'nin önde gelen sanatçılarının sahnelerinde yer alan Çifçi, yarışmaya hali hazırda önemli bir performans tecrübesiyle katıldı.

Idol House boyunca vokal ve dans eğitimleri alan Oğuzhan, özellikle sahne hakimiyeti ve koreografilerdeki başarısıyla öne çıktı. Yarışmanın 5 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen finalinde halk oylamasını 4. sırada tamamlayarak Crush'ın yedi kişilik ana kadrosuna seçildi.

Crush kadrosunda Oğuzhan Çifçi ile birlikte Efe Şan, Miraç Fırat, Arda Soydoğan, Batu Cengiz, Barış Çağan Yüksekkaya ve Milan Önder yer alıyor.