MHK Soruşturmasında Ertuğrul Doğan'ın Bir Hakemi İstemediği Öne Sürüldü
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Gazeteci Sinan Burhan, hakem atamalarına müdahale iddialarıyla gündemde olan MHK soruşturmasına dair yeni bir iddia ortaya attı. Burhan'ın öne sürdüğüne göre gözaltındaki MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyallerinde, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın belirli bir hakemi istemediği görüldü. İddiaya göre bu hakemin Trabzonspor maçlarında hem hakem hem de VAR olarak görevlendirilmemesi talebi, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından Gündoğdu'ya iletildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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