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MHK Soruşturmasında Ertuğrul Doğan'ın Bir Hakemi İstemediği Öne Sürüldü

MHK Soruşturmasında Ertuğrul Doğan'ın Bir Hakemi İstemediği Öne Sürüldü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.10.2026 - 16:02
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Gazeteci Sinan Burhan, hakem atamalarına müdahale iddialarıyla gündemde olan MHK soruşturmasına dair yeni bir iddia ortaya attı. Burhan'ın öne sürdüğüne göre gözaltındaki MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyallerinde, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın belirli bir hakemi istemediği görüldü. İddiaya göre bu hakemin Trabzonspor maçlarında hem hakem hem de VAR olarak görevlendirilmemesi talebi, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından Gündoğdu'ya iletildi.

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Dolaşan Görüntülerde "Özgür Yankaya" Adının Geçtiği Bir Yazışma Yer Alıyor

Dolaşan Görüntülerde "Özgür Yankaya" Adının Geçtiği Bir Yazışma Yer Alıyor

İddiayla birlikte paylaşılan görüntülerden birinde, WhatsApp yazışmalarının dökümü gibi görünen bir tablo bulunuyor. Tabloda, kısaltması Hacıosmanoğlu'nun adıyla örtüşen 'İ.E.H.' adlı hesabın Gündoğdu'ya 'Özgür Yankaya' yazdığı, ardından 'Bu adamı istemiyoruz' ve 'Ertuğrul attı başkanım' ifadelerinin geçtiği görülüyor. Gündoğdu'nun aynı yazışmada, hakemin göremediği bir pozisyonda VAR'ın müdahale etmemesinin doğru olduğunu söylediği satırlar da yer alıyor.

Gündoğdu ile Süper Lig hakemi Yasin Kol arasındaki mesajlarda VAR ve AVAR görevlendirmeleri konuşulurken, Gündoğdu ile Hacıosmanoğlu arasındaki yazışmalarda hakem ilerletme listeleri gündeme gelmişti. Gündoğdu'nun hakem Kerem Ersoy'la yaptığı bir görüşmeye ait ses kaydının da dosyada yer aldığı aktarılmıştı. Soruşturma kapsamında Gündoğdu gözaltına alınmış ve savcılığa sevk edilmişti.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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