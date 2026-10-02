MHK Soruşturmasında Ertuğrul Doğan'ın Bir Hakemi İstemediği Öne Sürüldü

İddiayla birlikte paylaşılan görüntülerden birinde, WhatsApp yazışmalarının dökümü gibi görünen bir tablo bulunuyor. Tabloda, kısaltması Hacıosmanoğlu'nun adıyla örtüşen 'İ.E.H.' adlı hesabın Gündoğdu'ya 'Özgür Yankaya' yazdığı, ardından 'Bu adamı istemiyoruz' ve 'Ertuğrul attı başkanım' ifadelerinin geçtiği görülüyor. Gündoğdu'nun aynı yazışmada, hakemin göremediği bir pozisyonda VAR'ın müdahale etmemesinin doğru olduğunu söylediği satırlar da yer alıyor.

Gündoğdu ile Süper Lig hakemi Yasin Kol arasındaki mesajlarda VAR ve AVAR görevlendirmeleri konuşulurken, Gündoğdu ile Hacıosmanoğlu arasındaki yazışmalarda hakem ilerletme listeleri gündeme gelmişti. Gündoğdu'nun hakem Kerem Ersoy'la yaptığı bir görüşmeye ait ses kaydının da dosyada yer aldığı aktarılmıştı. Soruşturma kapsamında Gündoğdu gözaltına alınmış ve savcılığa sevk edilmişti.