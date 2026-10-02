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Korkudan Romantik Komediye: 5-11 Ekim Haftasının Vizyon Programı

Korkudan Romantik Komediye: 5-11 Ekim Haftasının Vizyon Programı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 16:31 Son Güncelleme: 02.10.2026 - 16:41
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5-11 Ekim haftasında sinema salonlarının programına korkudan romantik komediye uzanan sekiz yeni yapım ekleniyor. Barış Arduç ve Farah Zeynep Abdullah’ı buluşturan Soy ile Jessica Chastain’in başrolünde yer aldığı Diğer Anne, haftanın korku seçenekleri arasında bulunuyor. Medeni Haller romantik komedi arayanlara seslenirken 600 metre yükseklikte mahsur kalan iki arkadaşın mücadelesini anlatan Fall yeniden izleyiciyle buluşuyor. Yapımlar 9 Ekim Cuma günü vizyona girecek.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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5-11 Ekim: Vizyonda Hangi Filmler Var?

5-11 Ekim: Vizyonda Hangi Filmler Var?

Soy

  • Vizyon tarihi: 9 Ekim 2026

  • Tür: Dram, Korku

  • Yönetmen: Maxime Alexandre

  • Oyuncular: Barış Arduç, Farah Zeynep Abdullah, Erol Afsin

Ölüm döşeğindeki dedesinin çağrısı üzerine arkadaşlarıyla birlikte İstanbul’daki gizemli bir konağa giden Can, geçmişten gelen karanlık bir lanetin ortasında kalır. Konağın çevresini saran yoğun sis kaçış yollarını kapatırken esrarengiz bir resim doğaüstü bir gücü harekete geçirir. Yaşananların eski Mısır’a uzanan bir lanetle bağlantılı olduğunu keşfeden Başak, herkesin kaderini belirleyecek bir seçim yapmak zorunda kalır.

Diğer Anne

  • Vizyon tarihi: 9 Ekim 2026

  • Tür: Korku

  • Yönetmen: Rob Savage

  • Oyuncular: Jessica Chastain, Jay Duplass, Arabella Olivia Clark

Küçük bir kız, kendisini rahatsız eden gizemli varlıktan “diğer anne” diye söz etmeye başlar. Başlangıçta çocuğun hayal gücünün ürünü olduğu düşünülen durum giderek daha ürkütücü bir hâl alırken aile, evlerinin içindeki görünmez tehditle yüzleşmek zorunda kalır. Yapım, Josh Malerman’ın aynı adlı romanından uyarlandı.

Ateş

  • Vizyon tarihi: 9 Ekim 2026

  • Tür: Dedektif, Dram

  • Yönetmen: Savaş Satış

  • Oyuncular: Bora Cengiz, Savaş Satış, Bahtiyar Engin

Özel Kuvvetler’de görev yapan Binbaşı Ateş’in hayatı, başkomiser olan ağabeyi Ali’nin görev sırasında şehit edilmesiyle değişir. Ölümün arkasındaki gerçekleri araştırmaya başlayan Ateş, olayın tahmin ettiğinden daha büyük ve tehlikeli bir yapıya uzandığını fark eder. Soruşturma derinleştikçe görev sorumluluğu ile ağabeyinin hesabını sorma isteği arasında kalır.

Fall

  • Vizyon tarihi: 9 Ekim 2026

  • Tür: Gerilim

  • Yönetmen: Scott Mann

  • Oyuncular: Grace Caroline Currey, Virginia Gardner, Mason Gooding

Becky ve Hunter, Becky’nin yaşamını yitiren eşinin küllerini dağıtmak için yaklaşık 600 metre yüksekliğindeki terk edilmiş bir iletişim kulesine tırmanır. Zirveye ulaştıkları sırada merdivenin parçalanması iki arkadaşın aşağı inmesini imkânsız hâle getirir. Yanlarında sınırlı miktarda malzeme bulunan Becky ve Hunter, yükseklik ve zorlu hava koşulları altında hayatta kalmanın bir yolunu arar.

Sonsuz

  • Vizyon tarihi: 9 Ekim 2026

  • Tür: Gerilim, Komedi, Korku

  • Yönetmen: Alexander Ullom

  • Oyuncular: Mitchell Cole, Akira Jackson, Noah Toth

Yeni mezun dört arkadaş, hayatları farklı yönlere savrulmadan önce birlikte son bir gece geçirmek ister. Yiyecek almak için çıktıkları yolculukta yanlış bir dönüş yapmaları, onları sonuna ulaşamadıkları ıssız bir yola sürükler. Sürekli aynı noktaya dönen gençler, gerçekliğin kurallarının işlemediği ölümcül döngüden kurtulmaya çalışır.

7 Günahın Laneti

  • Vizyon tarihi: 9 Ekim 2026

  • Tür: Gerilim, Korku

  • Yönetmen: Celal Demirtaş

  • Oyuncular: Çağatay Telli, Hakan Gökçe

Çocukluğunda konuşma güçlüğü yaşayan Engin için annesi tarafından büyü yaptırılır. Yıllar içinde büyük bir servete kavuşan Engin; açgözlülük, kibir, öfke ve ihtirasın etkisiyle suçlarla dolu bir hayata sürüklenir. Gizemli bir kişi tarafından kaçırılıp karanlık bir mahzene kapatıldığında geçmişte işlediği her günah için ayrı ayrı cezalandırılacağını öğrenir.

Medeni Haller

  • Vizyon tarihi: 9 Ekim 2026

  • Tür: Komedi, Romantik

  • Yönetmen: Selçuk Aydemir

  • Oyuncular: Özge Gürel, Gökhan Alkan, Burak Çelik

Başarılı boşanma avukatı Aylin Ateşsaçar, her gün sona eren evliliklere tanıklık ettiği için aşka ve evliliğe mesafeli yaklaşır. Yıllardır duygularını gizlediği yakın arkadaşı Engin’in evlenmeye karar vermesi, Aylin’in kurduğu düzeni bozar. Bu sırada tanıştığı nikâh memuru Ozan, onun aşka ve bağlılığa bakışını değiştirmeye başlar.

Çılgın Hafta Sonu

  • Vizyon tarihi: 9 Ekim 2026

  • Tür: Komedi

  • Yönetmen: Jon Lucas, Scott Moore

  • Oyuncular: Leslie Mann, Isla Fisher, Michelle Buteau

Kariyerleri, ilişkileri ve aile sorumlulukları arasında sıkışan dört eski arkadaş, kendilerine zaman ayırabilmek için lüks bir spa tatiline çıkar. Dinlenmek amacıyla planlanan hafta sonu; eğlence, karmaşa ve peş peşe verilen yanlış kararlarla beklenmedik bir maceraya dönüşür. Vizyon tarihi Beyazperde’nin haftalık takvimindeki programa göre verilmiştir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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