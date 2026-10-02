Korkudan Romantik Komediye: 5-11 Ekim Haftasının Vizyon Programı

Soy

Vizyon tarihi: 9 Ekim 2026

Tür: Dram, Korku

Yönetmen: Maxime Alexandre

Oyuncular: Barış Arduç, Farah Zeynep Abdullah, Erol Afsin

Ölüm döşeğindeki dedesinin çağrısı üzerine arkadaşlarıyla birlikte İstanbul’daki gizemli bir konağa giden Can, geçmişten gelen karanlık bir lanetin ortasında kalır. Konağın çevresini saran yoğun sis kaçış yollarını kapatırken esrarengiz bir resim doğaüstü bir gücü harekete geçirir. Yaşananların eski Mısır’a uzanan bir lanetle bağlantılı olduğunu keşfeden Başak, herkesin kaderini belirleyecek bir seçim yapmak zorunda kalır.

Diğer Anne

Vizyon tarihi: 9 Ekim 2026

Tür: Korku

Yönetmen: Rob Savage

Oyuncular: Jessica Chastain, Jay Duplass, Arabella Olivia Clark

Küçük bir kız, kendisini rahatsız eden gizemli varlıktan “diğer anne” diye söz etmeye başlar. Başlangıçta çocuğun hayal gücünün ürünü olduğu düşünülen durum giderek daha ürkütücü bir hâl alırken aile, evlerinin içindeki görünmez tehditle yüzleşmek zorunda kalır. Yapım, Josh Malerman’ın aynı adlı romanından uyarlandı.

Ateş

Vizyon tarihi: 9 Ekim 2026

Tür: Dedektif, Dram

Yönetmen: Savaş Satış

Oyuncular: Bora Cengiz, Savaş Satış, Bahtiyar Engin

Özel Kuvvetler’de görev yapan Binbaşı Ateş’in hayatı, başkomiser olan ağabeyi Ali’nin görev sırasında şehit edilmesiyle değişir. Ölümün arkasındaki gerçekleri araştırmaya başlayan Ateş, olayın tahmin ettiğinden daha büyük ve tehlikeli bir yapıya uzandığını fark eder. Soruşturma derinleştikçe görev sorumluluğu ile ağabeyinin hesabını sorma isteği arasında kalır.

Fall

Vizyon tarihi: 9 Ekim 2026

Tür: Gerilim

Yönetmen: Scott Mann

Oyuncular: Grace Caroline Currey, Virginia Gardner, Mason Gooding

Becky ve Hunter, Becky’nin yaşamını yitiren eşinin küllerini dağıtmak için yaklaşık 600 metre yüksekliğindeki terk edilmiş bir iletişim kulesine tırmanır. Zirveye ulaştıkları sırada merdivenin parçalanması iki arkadaşın aşağı inmesini imkânsız hâle getirir. Yanlarında sınırlı miktarda malzeme bulunan Becky ve Hunter, yükseklik ve zorlu hava koşulları altında hayatta kalmanın bir yolunu arar.

Sonsuz

Vizyon tarihi: 9 Ekim 2026

Tür: Gerilim, Komedi, Korku

Yönetmen: Alexander Ullom

Oyuncular: Mitchell Cole, Akira Jackson, Noah Toth

Yeni mezun dört arkadaş, hayatları farklı yönlere savrulmadan önce birlikte son bir gece geçirmek ister. Yiyecek almak için çıktıkları yolculukta yanlış bir dönüş yapmaları, onları sonuna ulaşamadıkları ıssız bir yola sürükler. Sürekli aynı noktaya dönen gençler, gerçekliğin kurallarının işlemediği ölümcül döngüden kurtulmaya çalışır.

7 Günahın Laneti

Vizyon tarihi: 9 Ekim 2026

Tür: Gerilim, Korku

Yönetmen: Celal Demirtaş

Oyuncular: Çağatay Telli, Hakan Gökçe

Çocukluğunda konuşma güçlüğü yaşayan Engin için annesi tarafından büyü yaptırılır. Yıllar içinde büyük bir servete kavuşan Engin; açgözlülük, kibir, öfke ve ihtirasın etkisiyle suçlarla dolu bir hayata sürüklenir. Gizemli bir kişi tarafından kaçırılıp karanlık bir mahzene kapatıldığında geçmişte işlediği her günah için ayrı ayrı cezalandırılacağını öğrenir.

Medeni Haller

Vizyon tarihi: 9 Ekim 2026

Tür: Komedi, Romantik

Yönetmen: Selçuk Aydemir

Oyuncular: Özge Gürel, Gökhan Alkan, Burak Çelik

Başarılı boşanma avukatı Aylin Ateşsaçar, her gün sona eren evliliklere tanıklık ettiği için aşka ve evliliğe mesafeli yaklaşır. Yıllardır duygularını gizlediği yakın arkadaşı Engin’in evlenmeye karar vermesi, Aylin’in kurduğu düzeni bozar. Bu sırada tanıştığı nikâh memuru Ozan, onun aşka ve bağlılığa bakışını değiştirmeye başlar.

Çılgın Hafta Sonu

Vizyon tarihi: 9 Ekim 2026

Tür: Komedi

Yönetmen: Jon Lucas, Scott Moore

Oyuncular: Leslie Mann, Isla Fisher, Michelle Buteau

Kariyerleri, ilişkileri ve aile sorumlulukları arasında sıkışan dört eski arkadaş, kendilerine zaman ayırabilmek için lüks bir spa tatiline çıkar. Dinlenmek amacıyla planlanan hafta sonu; eğlence, karmaşa ve peş peşe verilen yanlış kararlarla beklenmedik bir maceraya dönüşür. Vizyon tarihi Beyazperde’nin haftalık takvimindeki programa göre verilmiştir.