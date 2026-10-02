Yer Altındaki 6 Metrelik Boşluğu Eve Çevirdiler

'Apartment SH' adlı projenin çıkış noktası, Medellín'de yaklaşık altı metre yüksekliğinde, herhangi bir işlevi ya da mekansal hiyerarşisi olmayan koca bir boşluktu. OA+ stüdyosunun kurucu mimarı ve yaratıcı direktörü Danny Rozo için asıl zorluk, bu boşluğu doldurmak değil, boşluğun içinde anlamlı bir mimari mekan kurmaktı.

Çözüm, boşluğa asılı bir ikinci kat yerleştirmek oldu. Ahşap kaplı büyük bir küp biçimindeki bu kat dairenin özel alanlarını barındırıyor ve bütün mekanın ölçeğini yeniden tanımlıyor. Haberde bu tek hamlenin, değişen yükseklikler ve saydamlıklarla zengin bir mekan sıralaması yarattığı belirtiliyor.

Daire, tek kişilik bir yaşam için tasarlanmış açık bir loft gibi kurgulanmış. Yatak odaları boşluğun içinde süzülüyormuş gibi duruyor ve alt kattaki sosyal alanlarla görsel olarak bağlantılı kalıyor.