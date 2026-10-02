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Yaşam
Yer Altındaki 6 Metrelik Boşluğu Eve Çevirdiler

Yer Altındaki 6 Metrelik Boşluğu Eve Çevirdiler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 16:46
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Kolombiya'nın Medellín kentinde mimarlık stüdyosu OA+, yer altında kalan yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki devasa bir boşluğu 310 metrekarelik dubleks bir eve dönüştürdü. Boşluğun içine asılı, ahşap kaplı bir küp yerleştirilen dairede yatak odaları havada duruyormuş gibi görünüyor.

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Yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki boşluğa asılı bir ahşap küp yerleştirildi

Yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki boşluğa asılı bir ahşap küp yerleştirildi

'Apartment SH' adlı projenin çıkış noktası, Medellín'de yaklaşık altı metre yüksekliğinde, herhangi bir işlevi ya da mekansal hiyerarşisi olmayan koca bir boşluktu. OA+ stüdyosunun kurucu mimarı ve yaratıcı direktörü Danny Rozo için asıl zorluk, bu boşluğu doldurmak değil, boşluğun içinde anlamlı bir mimari mekan kurmaktı.

Çözüm, boşluğa asılı bir ikinci kat yerleştirmek oldu. Ahşap kaplı büyük bir küp biçimindeki bu kat dairenin özel alanlarını barındırıyor ve bütün mekanın ölçeğini yeniden tanımlıyor. Haberde bu tek hamlenin, değişen yükseklikler ve saydamlıklarla zengin bir mekan sıralaması yarattığı belirtiliyor.

Daire, tek kişilik bir yaşam için tasarlanmış açık bir loft gibi kurgulanmış. Yatak odaları boşluğun içinde süzülüyormuş gibi duruyor ve alt kattaki sosyal alanlarla görsel olarak bağlantılı kalıyor.

Daireye yukarı değil aşağı doğru inilerek giriliyor

Daireye yukarı değil aşağı doğru inilerek giriliyor

Büyük bir kapı açıldığında içeriyi hemen ışık dolduruyor; geniş bir giriş holünün ardından beyaza boyanmış, kıvrımlı metal bir merdiven görülüyor. Mekanın ilk göze çarpan bölümü ise servis alanı gibi değil, merkezdeki bir nesne gibi tasarlanan açık mutfak.

Oturma alanı iki kat yüksekliğinde. Burada altı metrelik boşluk, asılı ahşap küp, görüşü süzen kafes ve doğal taştan yapılmış bir yansıtma havuzu bir arada bulunuyor. Projenin en dikkat çekici unsuru ise choibá ağacından yapılmış üst kafes. Mimar, özel alanları saran bu kafesi 'hem görmenizi hem görmemenizi sağlayan' bir perde olarak tarif ediyor.

Yapıda doğal ahşap, dokulu beton, taş, paslanmaz çelik ve cam kullanılmış. Rozo, zamanla yaşlanan ve dokunulabilen malzemeleri tercih ettiklerini söylüyor. Mimar, mekanların kişinin kim olduğunu ve onu neyin mutlu ettiğini yansıtması gerektiğini vurguluyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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