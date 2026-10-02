Yer Altındaki 6 Metrelik Boşluğu Eve Çevirdiler
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Kolombiya'nın Medellín kentinde mimarlık stüdyosu OA+, yer altında kalan yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki devasa bir boşluğu 310 metrekarelik dubleks bir eve dönüştürdü. Boşluğun içine asılı, ahşap kaplı bir küp yerleştirilen dairede yatak odaları havada duruyormuş gibi görünüyor.
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Yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki boşluğa asılı bir ahşap küp yerleştirildi
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Daireye yukarı değil aşağı doğru inilerek giriliyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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