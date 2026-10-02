Avrupalılar Doğal Gaza Veda Ediyor: Milyonlarca Eve Yeni Sistemden Takıldı
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Avrupa'da evleri ısıtmak için doğal gaza bağımlı kalmak istemeyen tüketiciler yeni bir yönteme yöneliyor. 2026'nın ilk altı ayında 12 Avrupa ülkesinde 1 milyon 163 bin konut tipi ısı pompası satıldı. Satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttı.
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Kaynak: Renewable Energy Magazine
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2026'nın ilk yarısında 12 Avrupa ülkesinde satılan ısı pompası sayısı yüzde 11 artışla 1,16 milyonu aştı.
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Satışlardaki artışın, enerji fiyatlarında yaşanan yükselişle bağlantılı olduğu belirtiliyor.
Elektrik vergilerinin gaz vergilerinden yüksek olması, ısı pompalarının önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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