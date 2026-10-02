Avrupalılar Doğal Gaza Veda Ediyor: Milyonlarca Eve Yeni Sistemden Takıldı

Mevcut düzenlemelerde elektrik vergileri çoğu zaman gaz vergilerinin üzerinde kalıyor ve bu durum, daha temiz bir alternatif olmasına rağmen ısı pompasını kullanım maliyeti açısından birkaç kat pahalı hale getiriyor. Avrupa Komisyonu'nun Elektrifikasyon Eylem Planı, elektrik vergisinin gaz vergisini aşmaması gerektiğini belirtiyor.

Hollanda ve Belçika elektrik vergisini düşüren düzenlemeleri çoktan hayata geçirdi. Komisyon ayrıca ısı pompaları gibi esnek çözümleri ödüllendirecek şekilde şebeke ücretlerinin gözden geçirilmesini öneriyor.