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Avrupalılar Doğal Gaza Veda Ediyor: Milyonlarca Eve Yeni Sistemden Takıldı

Avrupalılar Doğal Gaza Veda Ediyor: Milyonlarca Eve Yeni Sistemden Takıldı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 17:03
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Avrupa'da evleri ısıtmak için doğal gaza bağımlı kalmak istemeyen tüketiciler yeni bir yönteme yöneliyor. 2026'nın ilk altı ayında 12 Avrupa ülkesinde 1 milyon 163 bin konut tipi ısı pompası satıldı. Satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttı.

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Kaynak: Renewable Energy Magazine

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2026'nın ilk yarısında 12 Avrupa ülkesinde satılan ısı pompası sayısı yüzde 11 artışla 1,16 milyonu aştı.

2026'nın ilk yarısında 12 Avrupa ülkesinde satılan ısı pompası sayısı yüzde 11 artışla 1,16 milyonu aştı.

Avrupa Isı Pompası Birliği (EHPA) verilerine göre, 2025'in ilk yarısında 1 milyon 48 bin olan satış, bu yıl 1 milyon 163 bine yükseldi. Veriler Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsviçre, Finlandiya, Norveç, Portekiz ve İsveç'i kapsıyor.

Satışlardaki artışın, enerji fiyatlarında yaşanan yükselişle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Satışlardaki artışın, enerji fiyatlarında yaşanan yükselişle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Haberde, İran'ın Şubat 2026'da Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının petrol ve doğal gaz fiyatlarını belirgin biçimde yükselttiği aktarılıyor. EHPA ise ısı pompası satışlarının büyük ölçüde elektrik fiyatına bağlı olduğunu savunuyor.

EHPA Genel Direktörü Paul Kenny, durumu 'Avrupa, güvenilmez tedarikçilerden gelen zehirli ve pahalı bir bağımlılığı, yani gazı bırakıyor' sözleriyle özetledi.

Elektrik vergilerinin gaz vergilerinden yüksek olması, ısı pompalarının önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor.

Elektrik vergilerinin gaz vergilerinden yüksek olması, ısı pompalarının önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor.

Mevcut düzenlemelerde elektrik vergileri çoğu zaman gaz vergilerinin üzerinde kalıyor ve bu durum, daha temiz bir alternatif olmasına rağmen ısı pompasını kullanım maliyeti açısından birkaç kat pahalı hale getiriyor. Avrupa Komisyonu'nun Elektrifikasyon Eylem Planı, elektrik vergisinin gaz vergisini aşmaması gerektiğini belirtiyor.

Hollanda ve Belçika elektrik vergisini düşüren düzenlemeleri çoktan hayata geçirdi. Komisyon ayrıca ısı pompaları gibi esnek çözümleri ödüllendirecek şekilde şebeke ücretlerinin gözden geçirilmesini öneriyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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