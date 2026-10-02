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Zonguldak'ta Ruhsatsız Ocakta Göçük: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta Ruhsatsız Ocakta Göçük: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.10.2026 - 16:57
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, ruhsatsız çalıştığı belirtilen bir maden ocağında göçük meydana geldi. Öğle saatlerinde Esen Mahallesi'nde yaşanan olayda ocakta çalışan Muhammet Çelik'in (51) üzerine kömür, toprak ve kaya parçaları düştü. İş arkadaşları Çelik'i göçük altından çıkardı ve ilk müdahalenin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan işçi hayatını kaybetti. Olay, bir gün önce Soma'da yaşanan göçükte 5 işçinin ölmesinin ardından madenlerdeki iş güvenliği sorusunu bir kez daha gündeme getirirken, ocağın birkaç hafta önce kapatıldığı iddiası da dikkat çekiyor.

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Çelik'in kalbi durmuştu, hastanedeki müdahale de sonuç vermedi

Çelik'in kalbi durmuştu, hastanedeki müdahale de sonuç vermedi

Olayın ihbarının ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan Çelik, iş arkadaşları tarafından çıkarılıp ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yerel kaynaklara göre kalbi durmuş olan işçiye hastanede de müdahale edildi ancak kurtarılamadı.

Çelik'in cenazesi gerekli işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Yakınları hastane önünde gözyaşları içinde haber beklerken, yetkili ekipler göçüğün nasıl meydana geldiği ve ocakta gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı konusunda inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Ocak, olaydan yaklaşık iki üç hafta önce kapatılmış

Ocak, olaydan yaklaşık iki üç hafta önce kapatılmış

Gelik'teki ocak, olaydan yaklaşık iki üç hafta önce yetkililerce tespit edilip kapatılmış, girişi yıkılarak kullanılamaz hâle getirilmişti. İddiaya göre ocağı işleten kişi burayı başka birine devretti ve ocakta yeniden çalışma başladı.

Kapatma işleminin üzerinden bu kadar kısa süre geçmesine rağmen üretimin sürmesi, denetim ve kapatma kararlarının nasıl uygulandığı sorusunu beraberinde getirdi. Soruşturma kapsamında ocağın gerçekte kime ait olduğu, işçilerin hangi koşullarda çalıştırıldığı ve kapatılan ocağın nasıl yeniden açıldığı araştırılacak. Bu iddiaların doğrulanması, yetkili makamların açıklamasına ve soruşturmanın sonucuna bağlı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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