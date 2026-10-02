Zonguldak'ta Ruhsatsız Ocakta Göçük: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, ruhsatsız çalıştığı belirtilen bir maden ocağında göçük meydana geldi. Öğle saatlerinde Esen Mahallesi'nde yaşanan olayda ocakta çalışan Muhammet Çelik'in (51) üzerine kömür, toprak ve kaya parçaları düştü. İş arkadaşları Çelik'i göçük altından çıkardı ve ilk müdahalenin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan işçi hayatını kaybetti. Olay, bir gün önce Soma'da yaşanan göçükte 5 işçinin ölmesinin ardından madenlerdeki iş güvenliği sorusunu bir kez daha gündeme getirirken, ocağın birkaç hafta önce kapatıldığı iddiası da dikkat çekiyor.
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Çelik'in kalbi durmuştu, hastanedeki müdahale de sonuç vermedi
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Ocak, olaydan yaklaşık iki üç hafta önce kapatılmış
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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