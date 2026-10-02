Zonguldak'ta Ruhsatsız Ocakta Göçük: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Olayın ihbarının ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan Çelik, iş arkadaşları tarafından çıkarılıp ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yerel kaynaklara göre kalbi durmuş olan işçiye hastanede de müdahale edildi ancak kurtarılamadı.

Çelik'in cenazesi gerekli işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Yakınları hastane önünde gözyaşları içinde haber beklerken, yetkili ekipler göçüğün nasıl meydana geldiği ve ocakta gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı konusunda inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.