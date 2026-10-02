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Daha 17, Kızılcık Şerbeti'ni Solladı! Dizilerin YouTube'daki 1. Bölüm İzlenmeleri Ortaya Çıktı

Daha 17, Kızılcık Şerbeti'ni Solladı! Dizilerin YouTube'daki 1. Bölüm İzlenmeleri Ortaya Çıktı

yerli dizi Kızılcık Şerbeti Daha 17
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
02.10.2026 - 16:48
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Ekranda yayınlanan 25 yerli dizinin YouTube'daki 1. bölüm izlenmeleri sosyal medyada paylaşıldı. Listenin zirvesinde, bu akşam 2. sezonuyla ekrana dönen Taşacak Bu Deniz 51 milyonu aşan izlenmesiyle yer aldı. Yaz dizisi Daha 17'nin 40 milyonu aşarak Kızılcık Şerbeti'nin önüne geçmesi dikkat çekerken, final kararı verilen Aşk ve Taht 5,1 milyonla son sırada kaldı.

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Taşacak Bu Deniz, 51 milyonu aşan ilk bölümüyle listenin zirvesine yerleşti.

Taşacak Bu Deniz, 51 milyonu aşan ilk bölümüyle listenin zirvesine yerleşti.

Yeni sezonda ekranda olan dizilerin YouTube performansı sosyal medyada gündem oldu. 'Tv Dizileri' adlı X hesabının 1 Ekim'de paylaştığı listede, şu an yayında olan 25 dizinin ilk bölümünün YouTube'da kaç kez izlendiği tek tek sıralandı.

Listenin zirvesinde, 51 milyonu aşan izlenmesiyle Taşacak Bu Deniz yer aldı. TRT 1'in sevilen dizisi bu akşam 2. sezonuyla ekrana dönüyor; yani yeni sezona zirvedeki yerini koruyarak giriyor.

Hemen arkasında 49 milyonu aşan izlenmesiyle Yeraltı var. İki dizi arasındaki fark yalnızca 2 milyon civarında. NOW'un dizisi Yeraltı'nın yeni sezonu da merakla bekleniyor. Üçüncü sırada ise 42 milyonu aşan izlenmesiyle Uzak Şehir yer aldı.

Yaz dizisi Daha 17, 40 milyonu aşarak Kızılcık Şerbeti'nin önüne geçti.

Yaz dizisi Daha 17, 40 milyonu aşarak Kızılcık Şerbeti'nin önüne geçti.

Listenin en dikkat çekici sonuçlarından biri Daha 17 oldu. Kanal D'nin yaz aylarında ekrana gelen dizisi, 40 milyonu aşan 1. bölüm izlenmesiyle dördüncü sıraya yerleşti.

Yeni dizilerin performansı da gözden kaçmadı. Kısa süre önce ekrana gelen ve nostalji buluşmalarıyla gündem olan Tuzlu Kahve 28 milyonu aştı. Onu 27 milyonu aşan izlenmesiyle Güller ve Günahlar takip etti.

Peki reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti nerede? 2022'den bu yana ekranda olan fenomen dizinin ilk bölümü 25 milyonun üzerinde izlendi. Böylece Kızılcık Şerbeti; Daha 17, Tuzlu Kahve ve Güller ve Günahlar'ın gerisinde kaldı. Altı Üstü İstanbul ve Sevdiğim Sensin de 25 milyonun üzerinde, aynı bantta yer aldı.

Final kararı verilen Aşk ve Taht, 5,1 milyonla listenin son sırasında kaldı.

Final kararı verilen Aşk ve Taht, 5,1 milyonla listenin son sırasında kaldı.

Listenin alt sıraları da en az zirve kadar konuşuldu. ATV'nin final kararı verilen dizisi Aşk ve Taht, 5,1 milyonluk ilk bölüm izlenmesiyle son sırada yer aldı.

Erken finale hazırlanan Star TV dizisi Çirkin 7,3 milyonda kalırken, veda edecek bir diğer dizi A.B.İ. 12 milyonu aştı. Final iddialarıyla gündeme gelen Mercan Köşk ise 9,9 milyonla 10 milyon barajının hemen altında kaldı.

Öte yandan ilk bölüm izlenmeleri, dizinin ne kadar süredir yayında olduğuna göre birikiyor. Yani uzun süredir ekranda olan dizilerin ilk bölümü çok daha geniş bir zaman diliminde izlenmiş durumda. Bu da kısa sürede listenin üst sıralarına tırmanan yeni dizilerin performansını daha da dikkat çekici kılıyor.

İşte dizilerin YouTube'daki 1. bölüm izlenmeleri:

Taşacak Bu Deniz: 51+ milyon

Yeraltı: 49+ milyon

Uzak Şehir: 42+ milyon

Daha 17: 40+ milyon

Tuzlu Kahve: 28+ milyon

Güller ve Günahlar: 27+ milyon

Kızılcık Şerbeti: 25+ milyon

Altı Üstü İstanbul: 25+ milyon

Sevdiğim Sensin: 25+ milyon

Teşkilat: 22+ milyon

Halef: Köklerin Çağrısı: 19+ milyon

Sevdan Bir Ateş: 19+ milyon

Mehmed: Fetihler Sultanı: 18+ milyon

Muhtemel Aşk: 17+ milyon

Gönül Dağı: 16+ milyon

Anne Yarısı: 13+ milyon

A.B.İ.: 12+ milyon

Evlilik Güzeldir: 10+ milyon

Mercan Köşk: 9,9 milyon

Başkalarının Hayatı: 7,4 milyon

Güneşin Doğduğu Yer: 7,3 milyon

Çirkin: 7,3 milyon

Haysiyet: 6,4 milyon

Ömür Usta: 6,2 milyon

Aşk ve Taht: 5,1 milyon

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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