Daha 17, Kızılcık Şerbeti'ni Solladı! Dizilerin YouTube'daki 1. Bölüm İzlenmeleri Ortaya Çıktı

Listenin en dikkat çekici sonuçlarından biri Daha 17 oldu. Kanal D'nin yaz aylarında ekrana gelen dizisi, 40 milyonu aşan 1. bölüm izlenmesiyle dördüncü sıraya yerleşti.

Yeni dizilerin performansı da gözden kaçmadı. Kısa süre önce ekrana gelen ve nostalji buluşmalarıyla gündem olan Tuzlu Kahve 28 milyonu aştı. Onu 27 milyonu aşan izlenmesiyle Güller ve Günahlar takip etti.

Peki reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti nerede? 2022'den bu yana ekranda olan fenomen dizinin ilk bölümü 25 milyonun üzerinde izlendi. Böylece Kızılcık Şerbeti; Daha 17, Tuzlu Kahve ve Güller ve Günahlar'ın gerisinde kaldı. Altı Üstü İstanbul ve Sevdiğim Sensin de 25 milyonun üzerinde, aynı bantta yer aldı.