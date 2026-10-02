Daha 17, Kızılcık Şerbeti'ni Solladı! Dizilerin YouTube'daki 1. Bölüm İzlenmeleri Ortaya Çıktı
Ekranda yayınlanan 25 yerli dizinin YouTube'daki 1. bölüm izlenmeleri sosyal medyada paylaşıldı. Listenin zirvesinde, bu akşam 2. sezonuyla ekrana dönen Taşacak Bu Deniz 51 milyonu aşan izlenmesiyle yer aldı. Yaz dizisi Daha 17'nin 40 milyonu aşarak Kızılcık Şerbeti'nin önüne geçmesi dikkat çekerken, final kararı verilen Aşk ve Taht 5,1 milyonla son sırada kaldı.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Taşacak Bu Deniz, 51 milyonu aşan ilk bölümüyle listenin zirvesine yerleşti.
Yaz dizisi Daha 17, 40 milyonu aşarak Kızılcık Şerbeti'nin önüne geçti.
Final kararı verilen Aşk ve Taht, 5,1 milyonla listenin son sırasında kaldı.
İşte dizilerin YouTube'daki 1. bölüm izlenmeleri:
Taşacak Bu Deniz: 51+ milyon
Yeraltı: 49+ milyon
Uzak Şehir: 42+ milyon
Daha 17: 40+ milyon
Tuzlu Kahve: 28+ milyon
Güller ve Günahlar: 27+ milyon
Kızılcık Şerbeti: 25+ milyon
Altı Üstü İstanbul: 25+ milyon
Sevdiğim Sensin: 25+ milyon
Teşkilat: 22+ milyon
Halef: Köklerin Çağrısı: 19+ milyon
Sevdan Bir Ateş: 19+ milyon
Mehmed: Fetihler Sultanı: 18+ milyon
Muhtemel Aşk: 17+ milyon
Gönül Dağı: 16+ milyon
Anne Yarısı: 13+ milyon
A.B.İ.: 12+ milyon
Evlilik Güzeldir: 10+ milyon
Mercan Köşk: 9,9 milyon
Başkalarının Hayatı: 7,4 milyon
Güneşin Doğduğu Yer: 7,3 milyon
Çirkin: 7,3 milyon
Haysiyet: 6,4 milyon
Ömür Usta: 6,2 milyon
Aşk ve Taht: 5,1 milyon
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