Sirke mi, Karbonat mı, Musluk Suyu mu? Sebze ve Meyveleri Temizlemenin En Etkili Yolu Belli Oldu
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Sebze ve meyveleri sirkeli suda bekletmek, evde sık başvurulan temizlik yöntemlerinden biri. Bilim insanları sirkenin bakterilere etkisini marul üzerinde test etti; elmadaki tarım ilacı kalıntılarında ise karbonatlı su musluk suyundan daha iyi sonuç verdi.
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Seyreltilmiş sirke, marul yapraklarındaki E. coli bakterisini büyük ölçüde azalttı.
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Ama 10 dakika sirkede kalan marullar ekşidi ve hafifçe soldu.
Elmadaki tarım ilacı kalıntılarını en iyi karbonatlı su temizledi.
FDA, sebze ve meyveleri sade akan suyun altında ovarak yıkamayı öneriyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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