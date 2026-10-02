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Sirke mi, Karbonat mı, Musluk Suyu mu? Sebze ve Meyveleri Temizlemenin En Etkili Yolu Belli Oldu

Sirke mi, Karbonat mı, Musluk Suyu mu? Sebze ve Meyveleri Temizlemenin En Etkili Yolu Belli Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 17:18
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Sebze ve meyveleri sirkeli suda bekletmek, evde sık başvurulan temizlik yöntemlerinden biri. Bilim insanları sirkenin bakterilere etkisini marul üzerinde test etti; elmadaki tarım ilacı kalıntılarında ise karbonatlı su musluk suyundan daha iyi sonuç verdi.

 Ayrıntılar haberimizde.

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Seyreltilmiş sirke, marul yapraklarındaki E. coli bakterisini büyük ölçüde azalttı.

Seyreltilmiş sirke, marul yapraklarındaki E. coli bakterisini büyük ölçüde azalttı.

North Dakota Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacılar elma sirkesi, beyaz sirke, çamaşır suyu ve limon suyu ürününü sulandırarak marul üzerinde denedi. En iyi sonucu yüzde 1,9 asetik asit içeren beyaz sirke çözeltisi verdi.

Bu çözeltide karıştırılarak 5 dakika bekletilen marullarda E. coli sayısı yüz binde bire indi. Karıştırmadan aynı sonuca ulaşmak için 10 dakika gerekti.

Ama 10 dakika sirkede kalan marullar ekşidi ve hafifçe soldu.

Ama 10 dakika sirkede kalan marullar ekşidi ve hafifçe soldu.

Araştırmacılar yıkanan marulları 9 puanlık bir ölçekle tadım testine de soktu. Beyaz sirke dışındaki yöntemlerle yıkanan örneklerin beğenisinde fark çıkmadı.

Buna rağmen beyaz sirkeyle yıkananlar dahil tüm örnekler tüketicilerden kabul edilebilir puan aldı.

Elmadaki tarım ilacı kalıntılarını en iyi karbonatlı su temizledi.

Elmadaki tarım ilacı kalıntılarını en iyi karbonatlı su temizledi.

Massachusetts Amherst Üniversitesi'nin 2017'de yayımlanan çalışmasında musluk suyu, çamaşır suyu ve karbonatlı su elmalar üzerinde karşılaştırıldı. Sirke bu deneyde yer almadı. Litresine 10 gram karbonat katılan su, yüzeydeki tiabendazol kalıntısını 12, fosmet kalıntısını 15 dakikada tamamen temizledi.

Ancak 24 saat içinde tiabendazolün yüzde 20'si, fosmetin yüzde 4,4'ü kabuğun içine geçmişti ve bu kısım yıkamayla çıkmadı. Araştırmacılar içeri işleyen kalıntı için kabuğu soymanın daha etkili olduğunu, ama bu durumda kabuktaki faydalı bileşenlerin de kaybedileceğini belirtti.

FDA, sebze ve meyveleri sade akan suyun altında ovarak yıkamayı öneriyor.

FDA, sebze ve meyveleri sade akan suyun altında ovarak yıkamayı öneriyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, sabun ya da özel sebze temizleyicisi kullanmaya gerek olmadığını belirtiyor. Ürünlerin kabuğu soyulmadan önce yıkanması da öneriliyor; böylece bıçak kir ve bakteriyi meyvenin içine taşımıyor.

Kavun ve salatalık gibi sert kabuklular temiz bir fırçayla ovulabiliyor. Yıkanan ürünü temiz bir bez ya da kağıt havluyla kurulamak kalan bakterileri azaltmaya yardımcı oluyor, marul ve lahananın en dış yaprakları ise atılıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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