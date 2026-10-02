Sirke mi, Karbonat mı, Musluk Suyu mu? Sebze ve Meyveleri Temizlemenin En Etkili Yolu Belli Oldu

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, sabun ya da özel sebze temizleyicisi kullanmaya gerek olmadığını belirtiyor. Ürünlerin kabuğu soyulmadan önce yıkanması da öneriliyor; böylece bıçak kir ve bakteriyi meyvenin içine taşımıyor.

Kavun ve salatalık gibi sert kabuklular temiz bir fırçayla ovulabiliyor. Yıkanan ürünü temiz bir bez ya da kağıt havluyla kurulamak kalan bakterileri azaltmaya yardımcı oluyor, marul ve lahananın en dış yaprakları ise atılıyor.