Yeni Sezon Tarihi Belli Olan Yeraltı'nın 2. Fragmanı Yayınlandı, Bozo'nun Geçmişi Açığa Çıktı
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Yeraltı'nın 2. sezonundan ikinci fragman 29 Eylül'de yayınlandı.
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Yeni fragmanda Bozo'nun yıllar önceki aşkı, kızıyla birlikte karşısına çıktı.
İsmail Hacıoğlu ve Ekrem Tamer de Bozo'nun geçmişine bağlanan karakterlerle hikayeye dahil oluyor.
Yeraltı, 2. sezonuyla 7 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00'de NOW'da başlayacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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