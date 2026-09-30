Yeni Sezon Tarihi Belli Olan Yeraltı'nın 2. Fragmanı Yayınlandı, Bozo'nun Geçmişi Açığa Çıktı

Fragmanda yeni sezona katılan İsmail Hacıoğlu ve Ekrem Tamer'in karakterleri de ilk kez bu kadar net göründü. Aktarılan bilgilere göre İsmail Hacıoğlu, Azra Aksu'nun canlandırdığı karakterin amcasına; Ekrem Tamer ise İsmail Hacıoğlu'nun karakterinin babasına hayat veriyor.

Böylece yeni sezonda Bozo'nun karşısına tek bir isim değil, geçmişinden gelen koca bir aile çıkıyor. İsmail Hacıoğlu'nun ekranlara Yeraltı'yla dönmesi de hayranları tarafından sevinçle karşılandı.