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Yeni Sezon Tarihi Belli Olan Yeraltı'nın 2. Fragmanı Yayınlandı, Bozo'nun Geçmişi Açığa Çıktı

Yeni Sezon Tarihi Belli Olan Yeraltı'nın 2. Fragmanı Yayınlandı, Bozo'nun Geçmişi Açığa Çıktı

yerli dizi Now TV Yeraltı Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.09.2026 - 12:16
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NOW'un fenomen dizisi Yeraltı, 2. sezonundan ikinci fragmanı yayınladı. 'Bozkurt sevdan bitmedi!' notuyla paylaşılan fragmanda yeni sezona katılan isimler bir kez daha göründü. Üstelik bu kez Bozo'nun geçmişine dair önemli bir sır da ortaya çıktı.

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Yeraltı'nın 2. sezonundan ikinci fragman 29 Eylül'de yayınlandı.

Yeraltı'nın 2. sezonundan ikinci fragman 29 Eylül'de yayınlandı.

NOW'un ilk sezonuyla geniş ilgi gören dizisi Yeraltı, yeni sezon öncesi izleyicisine ikinci fragmanı sundu. Dizinin resmi hesabından 'Bozkurt sevdan bitmedi!' notuyla paylaşılan fragman kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 22 Eylül'de yayınlanan ilk tanıtımda Sultan ile Haydar Ali'nin düğünü ve Ceylan'ın 'Cehennemde yan Ali!' repliği öne çıkmıştı. İkinci fragmanda ise odak tamamen Bozo'nun geçmişine çevrildi.

Yeni fragmanda Bozo'nun yıllar önceki aşkı, kızıyla birlikte karşısına çıktı.

Yeni fragmanda Bozo'nun yıllar önceki aşkı, kızıyla birlikte karşısına çıktı.

Yeni sezonun merakla beklenen transferlerinden Şükran Ovalı, fragmanda Bozo'nun geçmişinde önemli bir yere sahip olan eski sevgilisi olarak göründü. Yıllar sonra Bozo'nun karşısına tek başına değil, kızıyla birlikte çıkması hikayenin yönünü değiştirecek gibi görünüyor.

Kızı canlandıran isim ise Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'daki 'Alyoşa' karakteriyle tanınan Azra Aksu. Uraz Kaygılaroğlu'nun hayat verdiği Bozo'nun, bir kızı olduğunu öğrendiği anlardaki şaşkınlığı fragmanın en dikkat çekici sahnelerinden biri oldu.

İsmail Hacıoğlu ve Ekrem Tamer de Bozo'nun geçmişine bağlanan karakterlerle hikayeye dahil oluyor.

İsmail Hacıoğlu ve Ekrem Tamer de Bozo'nun geçmişine bağlanan karakterlerle hikayeye dahil oluyor.

Fragmanda yeni sezona katılan İsmail Hacıoğlu ve Ekrem Tamer'in karakterleri de ilk kez bu kadar net göründü. Aktarılan bilgilere göre İsmail Hacıoğlu, Azra Aksu'nun canlandırdığı karakterin amcasına; Ekrem Tamer ise İsmail Hacıoğlu'nun karakterinin babasına hayat veriyor.

Böylece yeni sezonda Bozo'nun karşısına tek bir isim değil, geçmişinden gelen koca bir aile çıkıyor. İsmail Hacıoğlu'nun ekranlara Yeraltı'yla dönmesi de hayranları tarafından sevinçle karşılandı.

Yeraltı, 2. sezonuyla 7 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00'de NOW'da başlayacak.

Yeraltı, 2. sezonuyla 7 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00'de NOW'da başlayacak.

Yeni sezonun tarihi de ikinci fragmanla birlikte kesinleşti. İlk tanıtımda yalnızca 'yakında' ifadesi kullanılmıştı; şimdi Yeraltı'nın 17. bölümüyle 7 Ekim Çarşamba 20.00'de ekrana döneceği resmen duyuruldu.

Medyapım imzalı dizinin başrollerini Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu paylaşıyor. Kadroda Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Hülya Gülşen ve Hakan Çelebi gibi isimler de yer alıyor. Öte yandan Hakan Dinçkol, Bora Sivri ve konsey üyelerinden birine hayat verecek Burak Bingöl de yeni sezonda hikayeye dahil olacak isimler arasında.

İşte Yeraltı'nın 2. sezon ikinci fragmanı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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