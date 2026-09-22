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Yeraltı'nın 2. Sezonundan İlk Tanıtım Yayınlandı! İşte Yeni Sezonda Değişen Dengeler

Yeraltı'nın 2. Sezonundan İlk Tanıtım Yayınlandı! İşte Yeni Sezonda Değişen Dengeler

yerli dizi Now TV Yeraltı Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.09.2026 - 13:32
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NOW'un ilk sezonuyla geniş ilgi gören dizisi Yeraltı, 2. sezonundan ilk tanıtımını yayınladı. 'Yeni sezonda dengeler değişiyor, hesaplar yeniden açılıyor' vurgusuyla paylaşılan tanıtımda, diziye katılan İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı ve Azra Aksu'nun karakterleri ilk kez göründü. Sultan ile Haydar Ali'nin düğününden gelen kareler ve Ceylan'ın kulağa fısıldadığı 'Cehennemde yan Ali!' repliği, yeni sezondaki hesaplaşmanın boyutunu işaret etti. Yeraltı'nın yeni sezon başlangıç tarihi ise henüz açıklanmadı.

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Yeraltı'nın 2. sezonundan ilk tanıtım yayınlandı.

Yeraltı'nın 2. sezonundan ilk tanıtım yayınlandı.

NOW'un ilk sezonuyla geniş ilgi gören dizisi Yeraltı, merakla beklenen 2. sezonundan ilk tanıtımını yayınladı. 'Yeni sezonda dengeler değişiyor, hesaplar yeniden açılıyor' vurgusuyla paylaşılan tanıtımda, yeni sezonun ilk görüntüleri izleyiciyle buluştu.

Diziye bu sezon katılan İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı ve Azra Aksu'nun canlandırdığı karakterler de ilk kez bu tanıtımda göründü.

Tanıtımın en dikkat çeken bölümü Sultan ile Haydar Ali'nin düğününden gelen kareler oldu.

Tanıtımın en dikkat çeken bölümü Sultan ile Haydar Ali'nin düğününden gelen kareler oldu.

Yeni sezonun ilk görüntülerinde düğün hazırlıkları ve davetliler arasındaki gergin bakışmalar öne çıktı. Tanıtım, karakterleri bekleyen sürprizlere dair ipuçları verirken hikayedeki gizemli bağlantıları da ilk kez görünür kıldı.

İlk sezonda birbirine düğümlenen ilişkilerin yeni sezonda nasıl çözüleceği ise tanıtımda açık edilmedi.

Ceylan'ın Haydar Ali'nin kulağına fısıldadığı replik, yeni sezondaki hesaplaşmanın boyutunu işaret etti.

Ceylan'ın Haydar Ali'nin kulağına fısıldadığı replik, yeni sezondaki hesaplaşmanın boyutunu işaret etti.

Tanıtımda Ceylan'ın, Haydar Ali'nin kulağına 'Cehennemde yan Ali!' diye fısıldadığı an ve Haydar Ali'nin buna 'Hep birlikte!' yanıtını vermesi dikkat çekti.

Kısa diyalog, yeni sezonda kapanmamış hesapların yeniden masaya geleceğini gösterdi. Yapımın 'hesaplar yeniden açılıyor' vurgusu da bu sahneyle birlikte anlam kazandı.

Şükran Ovalı, Bozkurt'un geçmişinden gelen önemli bir isim olarak hikayeye dahil oluyor.

Şükran Ovalı, Bozkurt'un geçmişinden gelen önemli bir isim olarak hikayeye dahil oluyor.

Yeni sezonun merak edilen transferlerinden Şükran Ovalı da ilk kez bu tanıtımla izleyici karşısına çıktı. İkilinin geçmişlerine dair konuştukları sahnelerde, yıllar önce birlikte kurdukları hayallerden birinin bugün bambaşka bir biçimde karşılarına çıkması, aralarındaki bağa dair yeni soru işaretleri yarattı.

Öte yandan Azra Aksu ve İsmail Hacıoğlu'nun karakterlerine dair detaylar tanıtımda kısa sahnelerle sınırlı kaldı.

Yeraltı, genişleyen kadrosuyla yeni sezonuna hazırlanıyor.

Yeraltı, genişleyen kadrosuyla yeni sezonuna hazırlanıyor.

Başrollerini Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı dizinin kadrosunda Sümeyye Aydoğan, İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı, Azra Aksu, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi, Ekrem Tamer ve Mehmet Yılmaz Ak yer alıyor.

NOW, tanıtımda yeni sezon için 'yakında' ifadesini kullandı. Kulislerden aktarılan bilgilere göre ise Yeraltı, 2. sezonuyla 7 Ekim'de ekranlara dönecek.

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İşte Yeraltı'nın 2. sezon ilk tanıtım fragmanı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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