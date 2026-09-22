Yeraltı'nın 2. Sezonundan İlk Tanıtım Yayınlandı! İşte Yeni Sezonda Değişen Dengeler
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NOW'un ilk sezonuyla geniş ilgi gören dizisi Yeraltı, 2. sezonundan ilk tanıtımını yayınladı. 'Yeni sezonda dengeler değişiyor, hesaplar yeniden açılıyor' vurgusuyla paylaşılan tanıtımda, diziye katılan İsmail Hacıoğlu, Şükran Ovalı ve Azra Aksu'nun karakterleri ilk kez göründü. Sultan ile Haydar Ali'nin düğününden gelen kareler ve Ceylan'ın kulağa fısıldadığı 'Cehennemde yan Ali!' repliği, yeni sezondaki hesaplaşmanın boyutunu işaret etti. Yeraltı'nın yeni sezon başlangıç tarihi ise henüz açıklanmadı.
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Yeraltı'nın 2. sezonundan ilk tanıtım yayınlandı.
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Tanıtımın en dikkat çeken bölümü Sultan ile Haydar Ali'nin düğününden gelen kareler oldu.
Ceylan'ın Haydar Ali'nin kulağına fısıldadığı replik, yeni sezondaki hesaplaşmanın boyutunu işaret etti.
Şükran Ovalı, Bozkurt'un geçmişinden gelen önemli bir isim olarak hikayeye dahil oluyor.
Yeraltı, genişleyen kadrosuyla yeni sezonuna hazırlanıyor.
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İşte Yeraltı'nın 2. sezon ilk tanıtım fragmanı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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