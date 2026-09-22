Orlando Bloom'un Gerçek Hayatta da Kardeş Olan Rooney ve Kate Mara ile Üçlü Yatak Sahnesi Tartışma Yarattı!

'Bucking Fastard', ilk bakışta akla gelebilecek sıradan bir aşk üçgeni hikâyesi değil. Film, 1980'lerde İngiltere'de gündem olmuş gerçek bir olaydan yola çıkıyor: Freda ve Greta Chaplin adlı tek yumurta ikizi iki kız kardeş, aynı komşularına âşık olmuş ve bu durum dönemin basınında büyük yankı uyandırmıştı. Yönetmen koltuğunda ise sinema tarihinin en tartışmalı ve cesur isimlerinden biri olan Werner Herzog oturuyor.

Filmde bu iki kardeş, birbirine o kadar bağlı gösteriliyor ki aynı anda konuşup aynı rüyaları gördükleri sahneler bile var. Hikâye, bu iki kardeşin mahkemeler, basın ve çevrelerindeki insanlar tarafından nasıl algılandığını da konu ediyor.