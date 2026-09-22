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Orlando Bloom'un Gerçek Hayatta da Kardeş Olan Rooney ve Kate Mara ile Üçlü Yatak Sahnesi Tartışma Yarattı!

Orlando Bloom'un Gerçek Hayatta da Kardeş Olan Rooney ve Kate Mara ile Üçlü Yatak Sahnesi Tartışma Yarattı!

Venedik Film Festivali
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.09.2026 - 13:58 Son Güncelleme: 22.09.2026 - 13:59
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Venedik Film Festivali'nde galası yapılan 'Bucking Fastard', festival sonrasında sinema gündeminden çok magazin gündeminde kaldı. Sebep ise filmin merkezindeki bir sahne: Orlando Bloom'un, gerçek hayatta birbirinin kız kardeşi olan Rooney Mara ve Kate Mara ile birlikte kamera karşısına geçtiği samimi bir sahne. Bu sahne yayıldıkça sosyal medyada tartışma büyüdü, bazı izleyiciler 'bu kadarı da fazla' derken bazıları da 'sadece oyunculuk, abartmayın' diyerek karşı cepheye geçti. The Daily Beast'ten Eboni Boykin-Patterson'ın haberine göre, tartışma hâlâ dinmiş değil.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Filmin konusu aslında gerçek bir olaydan esinleniyor.

Filmin konusu aslında gerçek bir olaydan esinleniyor.

'Bucking Fastard', ilk bakışta akla gelebilecek sıradan bir aşk üçgeni hikâyesi değil. Film, 1980'lerde İngiltere'de gündem olmuş gerçek bir olaydan yola çıkıyor: Freda ve Greta Chaplin adlı tek yumurta ikizi iki kız kardeş, aynı komşularına âşık olmuş ve bu durum dönemin basınında büyük yankı uyandırmıştı. Yönetmen koltuğunda ise sinema tarihinin en tartışmalı ve cesur isimlerinden biri olan Werner Herzog oturuyor.

Filmde bu iki kardeş, birbirine o kadar bağlı gösteriliyor ki aynı anda konuşup aynı rüyaları gördükleri sahneler bile var. Hikâye, bu iki kardeşin mahkemeler, basın ve çevrelerindeki insanlar tarafından nasıl algılandığını da konu ediyor.

Orlando Bloom, Gareth karakteriyle iki kardeşin arasında kalıyor.

Orlando Bloom, Gareth karakteriyle iki kardeşin arasında kalıyor.

49 yaşındaki Orlando Bloom filmde, kendini bu iki kardeşin arasında bulan Gareth Mulroney karakterini canlandırıyor. Rooney Mara ve Kate Mara ise filmde Jean ve Joan Holbrooke adlı ikiz kardeşleri oynuyor. Gerçek hayatta da kardeş olan iki oyuncunun birlikte bu denli iç içe geçmiş karakterleri canlandırması, filmi daha en baştan merak konusu haline getirmişti.

Orlando Bloom tartışılan sahneyi savunmaktan çekinmedi.

Orlando Bloom tartışılan sahneyi savunmaktan çekinmedi.

Bloom, filmle ilgili yaptığı röportajlarda sahneyi eleştirenlere karşı geri adım atmadı. Oyuncu, karakterlerin arzularındaki sadeliğe ve iki kardeşin sahnedeki masumiyetine dikkat çekerek bu anın son derece samimi ve iki oyuncuyla birlikte doğal bir şekilde şekillendiğini anlattı. Bloom, canlandırdığı karakteri de duygusal ve durumun altında ezilen biri olarak tarif etti.

Yönetmen Werner Herzog'un yaklaşımı da en az sahne kadar konuşuldu.

Yönetmen Werner Herzog'un yaklaşımı da en az sahne kadar konuşuldu.

Usta yönetmen Herzog, sette oyunculara neredeyse hiç yönlendirme yapmadığını söyledi. Herzog'a göre bir yönetmenin bazen geri çekilmesi gerekiyor; yatakta iki kadınla birlikte olan bir karakterin bu durumla nasıl başa çıkacağına dair oyunculara talimat vermenin mümkün olmadığını belirtti.

Rooney ve Kate Mara'nın kariyerine bakınca bu tercih şaşırtıcı değil.

Rooney ve Kate Mara'nın kariyerine bakınca bu tercih şaşırtıcı değil.

Rooney ve Kate Mara, Hollywood'un en tanınmış kardeş oyuncu ikilisi arasında. Kate Mara, 'House of Cards' dizisindeki performansıyla Emmy adaylığı almıştı. Rooney Mara ise 'The Girl with the Dragon Tattoo' ve 'Carol' filmleriyle iki kez Oscar adaylığı kazanmış bir isim. İki kardeşin daha önce de zaman zaman birbirine yakın projelerde yer aldığı biliniyor, ama bu denli iç içe geçmiş karakterleri birlikte oynamaları bir ilk sayılabilir.

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Sosyal medyada sahneyi "iğrenç" bulanlar da oldu, savunanlar da...

Sosyal medyada sahneyi "iğrenç" bulanlar da oldu, savunanlar da...

Sahnenin detayları haberlere yansıyınca sosyal medyada tepkiler gecikmedi. Bazı kullanıcılar sahneyi doğrudan iğrenç ve tüyler ürpertici bulduklarını yazarken, bir kısmı da Mara kardeşlerin neden böyle bir projede birlikte yer almayı kabul ettiğini sorguladı. 

Elbette madalyonun diğer yüzünde de sahneyi savunanlar vardı. Bu grup, sonuçta bunun bir oyunculuk olduğunu ve her iki oyuncunun da yetişkin olduğunu hatırlattı. Bazı kullanıcılar filmin gerçek bir olaydan uyarlandığını vurgulayarak, profesyonel bir oyuncunun bir sahneyi kişisel olarak sevmesinin gerekmediğini savundu.

Film vizyona girmeden tartışmanın merkezine oturdu.

Film vizyona girmeden tartışmanın merkezine oturdu.

'Bucking Fastard' için şu ana kadar geniş vizyon tarihi açıklanmadı, ama film Venedik'teki galasından bu yana hem sinema çevrelerinde hem sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Herzog'un cesur yönetmenlik tarzı, gerçek bir olaydan esinlenen çarpıcı hikâye ve gerçek kardeşlerin canlandırdığı iç içe geçmiş karakterler, filmi vizyona girmeden önce bile magazin gündeminin baş sırasına taşımış durumda. Siz bu tarz gerçek kardeşlerin birlikte rol aldığı cesur sahneler hakkında ne düşünüyorsunuz?

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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