Orlando Bloom'un Gerçek Hayatta da Kardeş Olan Rooney ve Kate Mara ile Üçlü Yatak Sahnesi Tartışma Yarattı!
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Venedik Film Festivali'nde galası yapılan 'Bucking Fastard', festival sonrasında sinema gündeminden çok magazin gündeminde kaldı. Sebep ise filmin merkezindeki bir sahne: Orlando Bloom'un, gerçek hayatta birbirinin kız kardeşi olan Rooney Mara ve Kate Mara ile birlikte kamera karşısına geçtiği samimi bir sahne. Bu sahne yayıldıkça sosyal medyada tartışma büyüdü, bazı izleyiciler 'bu kadarı da fazla' derken bazıları da 'sadece oyunculuk, abartmayın' diyerek karşı cepheye geçti. The Daily Beast'ten Eboni Boykin-Patterson'ın haberine göre, tartışma hâlâ dinmiş değil.
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Filmin konusu aslında gerçek bir olaydan esinleniyor.
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Orlando Bloom, Gareth karakteriyle iki kardeşin arasında kalıyor.
Orlando Bloom tartışılan sahneyi savunmaktan çekinmedi.
Yönetmen Werner Herzog'un yaklaşımı da en az sahne kadar konuşuldu.
Rooney ve Kate Mara'nın kariyerine bakınca bu tercih şaşırtıcı değil.
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Sosyal medyada sahneyi "iğrenç" bulanlar da oldu, savunanlar da...
Film vizyona girmeden tartışmanın merkezine oturdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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