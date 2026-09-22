Pınar Deniz Londra Moda Haftası’na Damga Vurdu: Burberry Kombininin Fiyatı Dikkat Çekti
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Yargı bittikten sonra evlenip anne olan Pınar Deniz, oyunculuğa verdiği aranın ardından yeniden yoğun bir döneme girdi. Nuri Bilge Ceylan’ın Yorgun Güneş filminde rol aldı; yeni projeleri de konuşuluyor. Bu kez gündeminde ise set değil, Londra Moda Haftası vardı. Burberry’nin 2027 İlkbahar/Yaz defilesine katılan oyuncu, markanın parçalarıyla hazırladığı kombiniyle dikkat çekti. Özellikle trençkotunun ve siyah çantasının fiyatı merak konusu oldu.
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Pınar Deniz için Yargı sonrası dönem epey hareketli geçiyor.
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Pınar Deniz, Burberry’nin 2027 İlkbahar/Yaz defilesini izlemek için Londra’daydı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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