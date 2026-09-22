Pınar Deniz Londra Moda Haftası’na Damga Vurdu: Burberry Kombininin Fiyatı Dikkat Çekti

Kaan Urgancıoğlu’yla başrolünü paylaştığı Yargı dizisindeki Ceylin, Pınar Deniz’in kariyerinin en çok konuşulan rollerinden birine dönüştü. Dizinin 2024’te sona ermesinin ardından evlenen ve anne olan oyuncu, bir süre setlerden uzak kaldı. Şimdi ise onu yeniden projelerle ve davetlerle sık sık görüyoruz.

Nuri Bilge Ceylan’ın Yorgun Güneş filminde rol alan Deniz, çekimlerin tamamlanmasının ardından kariyerinin yeni dönemine dair merakı artırdı. Bir yanda sinema işleri, diğer yanda ekranlara dönüşüyle ilgili haberler derken oyuncu bu kez bambaşka bir yerde karşımıza çıktı: Londra Moda Haftası’nda.

Pınar Deniz’in kırmızı halı ve davet stillerini takip edenler, sade parçaları güçlü aksesuarlarla tamamlamayı sevdiğini bilir. Burberry’nin defilesi için yaptığı seçimde de gözler yalnızca nasıl göründüğüne değil, üzerindeki parçaların fiyatlarına çevrildi.