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Pınar Deniz Londra Moda Haftası’na Damga Vurdu: Burberry Kombininin Fiyatı Dikkat Çekti

Pınar Deniz Londra Moda Haftası’na Damga Vurdu: Burberry Kombininin Fiyatı Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.09.2026 - 14:21
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Yargı bittikten sonra evlenip anne olan Pınar Deniz, oyunculuğa verdiği aranın ardından yeniden yoğun bir döneme girdi. Nuri Bilge Ceylan’ın Yorgun Güneş filminde rol aldı; yeni projeleri de konuşuluyor. Bu kez gündeminde ise set değil, Londra Moda Haftası vardı. Burberry’nin 2027 İlkbahar/Yaz defilesine katılan oyuncu, markanın parçalarıyla hazırladığı kombiniyle dikkat çekti. Özellikle trençkotunun ve siyah çantasının fiyatı merak konusu oldu.

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Pınar Deniz için Yargı sonrası dönem epey hareketli geçiyor.

Pınar Deniz için Yargı sonrası dönem epey hareketli geçiyor.

Kaan Urgancıoğlu’yla başrolünü paylaştığı Yargı dizisindeki Ceylin, Pınar Deniz’in kariyerinin en çok konuşulan rollerinden birine dönüştü. Dizinin 2024’te sona ermesinin ardından evlenen ve anne olan oyuncu, bir süre setlerden uzak kaldı. Şimdi ise onu yeniden projelerle ve davetlerle sık sık görüyoruz.

Nuri Bilge Ceylan’ın Yorgun Güneş filminde rol alan Deniz, çekimlerin tamamlanmasının ardından kariyerinin yeni dönemine dair merakı artırdı. Bir yanda sinema işleri, diğer yanda ekranlara dönüşüyle ilgili haberler derken oyuncu bu kez bambaşka bir yerde karşımıza çıktı: Londra Moda Haftası’nda. 

Pınar Deniz’in kırmızı halı ve davet stillerini takip edenler, sade parçaları güçlü aksesuarlarla tamamlamayı sevdiğini bilir. Burberry’nin defilesi için yaptığı seçimde de gözler yalnızca nasıl göründüğüne değil, üzerindeki parçaların fiyatlarına çevrildi.

Pınar Deniz, Burberry’nin 2027 İlkbahar/Yaz defilesini izlemek için Londra’daydı.

Pınar Deniz, Burberry’nin 2027 İlkbahar/Yaz defilesini izlemek için Londra’daydı.

21 Eylül’de gerçekleşen defilede marka, yeni koleksiyonunu tanıttı. Deniz de davete kahve tonlarındaki Pembury trençkotuyla katıldı. Trençkotu Burberry’nin ekose desenli Cameo Pump topuklu ayakkabıları ve siyah Bridle çantasıyla tamamladı. Saç ve makyajını ise kombinin önüne geçmeyecek kadar doğal tuttu. 

Trençkot, görünümün açık ara en dikkat çeken parçasıydı. Burberry’nin ABD sitesinde uzun gabardin Pembury trençkotun fiyatı 3.150 dolar olarak listeleniyor. Siyah Bridle Clutch modelinin listelenen fiyatı ise 1.995 dolar. Yalnızca bu iki parçanın liste fiyatı toplam 5.145 dolar (yaklaşık 251 bin TL) ediyor; ayakkabı bu hesaba dahil değil. Ürünlerin rengi, modeli ve satış ülkesi fiyatı etkileyebileceği için bunu Deniz’in kombinine ait kesin bir fatura gibi düşünmemek gerekiyor. 

Kombinin yüksek fiyatına rağmen Deniz’in görünümünde en çok öne çıkan şey, parçaları taşıma biçimiydi.

Burberry’nin klasik trençkotunu siyah çantayla tamamlayan oyuncu, ekose ayakkabılarla kombine küçük ama dikkat çekici bir hareket kattı. Defile öncesindeki davette tercih ettiği siyah, dantel detaylı görünüm de Londra programının bir diğer stil anı oldu. Böylece Deniz, aynı etkinlik için gündüz ve geceye uyarlanmış iki farklı kombinle karşımıza çıkmış oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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