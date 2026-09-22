Son İsteğini Vasiyetinde Belli Etti: Kadir İnanır'ın Kararı Ortaya Çıktı!

60 yıla yaklaşan kariyeri boyunca Yeşilçam'ın en önemli jönlerinden biri olarak hafızalara kazınan Kadir İnanır, 'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Tatar Ramazan', 'Yılanların Öcü' ve daha onlarca yapımla Türk sinemasına damga vurdu. Sadece oyunculuğuyla değil, toplumsal meselelerdeki duruşu ve ilkelerinden ödün vermeyen tavrıyla da milyonların saygısını kazandı.

27 Haziran 2026'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçının vefatının ardından gözler bu kez geride bıraktığı mirasa ve vasiyetine çevrildi.