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Son İsteğini Vasiyetinde Belli Etti: Kadir İnanır'ın Kararı Ortaya Çıktı!

Son İsteğini Vasiyetinde Belli Etti: Kadir İnanır'ın Kararı Ortaya Çıktı!

Kadir İnanır
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.09.2026 - 12:52
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T24'ten Sibel Yükler'in haberine göre, Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın 2022 yılında noter huzurunda hazırlattığı vasiyetnamesi ortaya çıktı. Peki usta oyuncu, mirasını ve son isteğini kime emanet etti? İşte merak edilen tüm detaylar...

Kaynak: T24

Kaynak: https://t24.com.tr/kultur-sanat/kadir...
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Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır'dan geriye kalanlar bir süredir gündemden düşmüyor.

Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır'dan geriye kalanlar bir süredir gündemden düşmüyor.

60 yıla yaklaşan kariyeri boyunca Yeşilçam'ın en önemli jönlerinden biri olarak hafızalara kazınan Kadir İnanır, 'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Tatar Ramazan', 'Yılanların Öcü' ve daha onlarca yapımla Türk sinemasına damga vurdu. Sadece oyunculuğuyla değil, toplumsal meselelerdeki duruşu ve ilkelerinden ödün vermeyen tavrıyla da milyonların saygısını kazandı.

27 Haziran 2026'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçının vefatının ardından gözler bu kez geride bıraktığı mirasa ve vasiyetine çevrildi.

Usta ismin dört yıl önce hazırladığı vasiyeti ortaya çıktı.

Usta ismin dört yıl önce hazırladığı vasiyeti ortaya çıktı.

İnanır'ın 2022 yılında Beyoğlu 48. Noteri'nde doktor raporu ve beraberinde iki tanıkla hazırlattığı vasiyete T24 ulaştı. 2015'te hazırlattığı vasiyeti iptal ederek hazırlattığı bu yeni vasiyetnameye göre usta sanatçı, otomobillerini, gayrimenkullerdeki tüm hak ve hisselerini, banka ve yatırım hesaplarındaki tüm parasını, koleksiyonlarını ve tüm telif haklarını uzun yıllar hayat arkadaşı olan sanatçı Jülide Kural'a bıraktı.

Vasiyetnamede, mirasın açıldığı tarihte Jülide Kural'ın hayatta olmaması halinde tüm mirasının Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İnsan Hakları Derneği ve Nesin Vakfı'na eşit olarak dağıtılmasını istediği de yer alıyor.

Kadir İnanır'ın son isteği dikkat çekti.

Kadir İnanır'ın son isteği dikkat çekti.

İnanır ve Kural'ın avukatı Bişar Abdi Alınak, T24'e yaptığı açıklamada vasiyetnamenin tüm hukuki şekil şartlarına uygun biçimde düzenlendiğini, mahkeme huzurunda açılmasının ise bazı taraflara tebligat ulaşmadığı için ertelendiğini belirtti. İnanır'ın vasiyetnamesini 'Mirasçılarımdan son istek ve arzum vasiyetime uymalarıdır' diyerek sonlandırdığını aktaran Alınak, son dönemde mirasla ilgili yapılan gerçek dışı haberler hakkında ise suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Avukat Alınak, kamuoyunun taraflarınca doğrulanmayan, spekülatif değerlendirme ve haberlere itibar etmemesi gerektiğini önemle vurguladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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