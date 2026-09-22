Son İsteğini Vasiyetinde Belli Etti: Kadir İnanır'ın Kararı Ortaya Çıktı!
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Kaynak: https://t24.com.tr/kultur-sanat/kadir...
T24'ten Sibel Yükler'in haberine göre, Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın 2022 yılında noter huzurunda hazırlattığı vasiyetnamesi ortaya çıktı. Peki usta oyuncu, mirasını ve son isteğini kime emanet etti? İşte merak edilen tüm detaylar...
T24'ten Sibel Yükler'in haberine göre, Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın 2022 yılında noter huzurunda hazırlattığı vasiyetnamesi ortaya çıktı. Peki usta oyuncu, mirasını ve son isteğini kime emanet etti? İşte merak edilen tüm detaylar...
Kaynak: T24
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Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır'dan geriye kalanlar bir süredir gündemden düşmüyor.
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Usta ismin dört yıl önce hazırladığı vasiyeti ortaya çıktı.
Kadir İnanır'ın son isteği dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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