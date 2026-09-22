Yalnızlık ve Üzüntüye 3 Dakikalık Çözüm: Bu 2 Hayvanla Vakit Geçirmek Her Şeyi Değiştiriyor

UC Davis'in Green Care Lab'ında yürütülen çalışmaya 61 ergen katıldı. Araştırmacılar, sanctuary'de yaşayan iki minyatür at (Olivia ve Randy) ile iki minyatür eşeği (Mary ve Memphis) kullandı ve gençleri iki gruba ayırdı: bir grup hayvanların sırtını nazikçe okşadı, diğer grup ise boyunlarını eşeklerin birbirini tımarlarken yaptığı gibi vigorosca kaşıdı. Katılımcılara önceden iki davranış işareti öğretildi: hayvanın dudağını kıvırması hoşnutluğu, uzaklaşması ise alan istediğini gösteriyordu.

Sonuçlar yönteme göre belirgin şekilde farklılaştı. Boyun kaşıma sırasında hayvanların yüzde 75'i dudak kıvırma tepkisi verirken, bu oran nazik okşamada yüzde 48'de kaldı. Buna karşılık hayvanların uzaklaşma davranışı okşama sırasında yüzde 89'a çıkarken, boyun kaşımada yüzde 42'ye geriledi. Çalışmayı tasarlayan Green Care Lab yöneticisi Claire Short, bu farkın hayvan refahı açısından da önemli bir ipucu verdiğini belirtti.