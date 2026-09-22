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Yalnızlık ve Üzüntüye 3 Dakikalık Çözüm: Bu 2 Hayvanla Vakit Geçirmek Her Şeyi Değiştiriyor

Yalnızlık ve Üzüntüye 3 Dakikalık Çözüm: Bu 2 Hayvanla Vakit Geçirmek Her Şeyi Değiştiriyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.09.2026 - 13:08
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UC Davis'te görev yapan nörobiyolog Rebecca Calisi Rodríguez'in yönettiği yeni bir araştırma, ergenlerin ruh halini iyileştirmek için karmaşık bir tedaviye gerek olmadığını ortaya koydu. 61 gencin katıldığı çalışmada, minyatür atlar ve eşeklerle geçirilen sadece 3 dakikanın sinirlilik, üzüntü ve yalnızlık hissini azalttığı, sakinliği ise artırdığı belirlendi. Scientific Reports dergisinde 15 Eylül'de yayımlanan araştırma, hayvan destekli terapilere dair yeni bir çerçeve sunuyor. 

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[Kaynak: UC Davis]

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Çalışmada ergenlerin yarısı hayvanların sırtını nazikçe okşarken diğer yarısı boyunlarını eşeklerin birbirini tımarladığı şekilde kaşıdı.

Çalışmada ergenlerin yarısı hayvanların sırtını nazikçe okşarken diğer yarısı boyunlarını eşeklerin birbirini tımarladığı şekilde kaşıdı.

UC Davis'in Green Care Lab'ında yürütülen çalışmaya 61 ergen katıldı. Araştırmacılar, sanctuary'de yaşayan iki minyatür at (Olivia ve Randy) ile iki minyatür eşeği (Mary ve Memphis) kullandı ve gençleri iki gruba ayırdı: bir grup hayvanların sırtını nazikçe okşadı, diğer grup ise boyunlarını eşeklerin birbirini tımarlarken yaptığı gibi vigorosca kaşıdı. Katılımcılara önceden iki davranış işareti öğretildi: hayvanın dudağını kıvırması hoşnutluğu, uzaklaşması ise alan istediğini gösteriyordu.

Sonuçlar yönteme göre belirgin şekilde farklılaştı. Boyun kaşıma sırasında hayvanların yüzde 75'i dudak kıvırma tepkisi verirken, bu oran nazik okşamada yüzde 48'de kaldı. Buna karşılık hayvanların uzaklaşma davranışı okşama sırasında yüzde 89'a çıkarken, boyun kaşımada yüzde 42'ye geriledi. Çalışmayı tasarlayan Green Care Lab yöneticisi Claire Short, bu farkın hayvan refahı açısından da önemli bir ipucu verdiğini belirtti.

Araştırmayı yöneten Rebecca Calisi Rodríguez, hayvan için iyi olan etkileşimin insan için de daha iyi sonuç verdiğini söyledi.

Araştırmayı yöneten Rebecca Calisi Rodríguez, hayvan için iyi olan etkileşimin insan için de daha iyi sonuç verdiğini söyledi.

UC Davis Nörobiyoloji, Fizyoloji ve Davranış Bölümü'nden Yardımcı Profesör Rebecca Calisi Rodríguez, çalışmanın çıkış noktasının hayvan refahı olduğunu vurguladı. Calisi Rodríguez, 'Etkileşimi hayvan için daha iyi hale getirmek, bize için daha iyi kılan şey olabilir' dedi. Ekip, sanctuary'de kurtarılmış hayvanlarla çalışarak hem gençlerin ruh hali üzerindeki etkiyi hem de hayvanların bu etkileşimden nasıl etkilendiğini aynı anda ölçmeyi hedefledi.

Araştırmacı, gençlerle hayvanlar arasındaki bağın uzun soluklu olması gerekmediğinin altını çizdi: 'Anlamlı bir etkileşim hayvanın sürekli bağlanmasını gerektirmeyebilir.' Çalışma, UC Davis'in akademik zenginleştirme fonlarıyla desteklendi ve ekip, bulguların okul ve klinik ortamlarındaki kısa süreli hayvan destekli uygulamalara zemin hazırlayabileceğini düşünüyor.

Hayvanın uzaklaşmasını fark eden gençlerde üzüntüdeki azalma, fark etmeyenlere göre daha belirgin çıktı.

Hayvanın uzaklaşmasını fark eden gençlerde üzüntüdeki azalma, fark etmeyenlere göre daha belirgin çıktı.

Araştırmaya katılan tüm gençler, hayvanlarla geçirdikleri 3 dakikanın ardından kendilerini daha sakin hissettiklerini, sinirlilik, üzüntü, yalnızlık ve aşırı heyecan duygularının ise azaldığını bildirdi. Ancak etkinin büyüklüğü, gençlerin hayvanın verdiği işaretleri fark edip etmemesine göre değişti. Hayvanın dudak kıvırmasını fark etmeyen katılımcılarda yalnızlık hissindeki azalma, bu işareti fark edenlere kıyasla daha büyük çıktı.

Benzer bir tablo uzaklaşma davranışında da görüldü: hayvanın kendilerinden uzaklaştığını fark etmeyen gençlerde üzüntüdeki düşüş, bunu fark edenlere göre daha belirgindi. Araştırmacılar bu bulguyu, gençlerin hayvan davranışını yorumlama biçiminin, etkileşimden alınan duygusal faydayı doğrudan şekillendirdiği şeklinde okuyor. Ekip, sonuçların Scientific Reports'ta yayımlanmasının ardından bulguları okul ve sağlık kurumlarındaki kısa süreli hayvan destekli programlara nasıl uyarlanabileceğini araştırmaya devam ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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