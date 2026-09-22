Yalnızlık ve Üzüntüye 3 Dakikalık Çözüm: Bu 2 Hayvanla Vakit Geçirmek Her Şeyi Değiştiriyor
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UC Davis'te görev yapan nörobiyolog Rebecca Calisi Rodríguez'in yönettiği yeni bir araştırma, ergenlerin ruh halini iyileştirmek için karmaşık bir tedaviye gerek olmadığını ortaya koydu. 61 gencin katıldığı çalışmada, minyatür atlar ve eşeklerle geçirilen sadece 3 dakikanın sinirlilik, üzüntü ve yalnızlık hissini azalttığı, sakinliği ise artırdığı belirlendi. Scientific Reports dergisinde 15 Eylül'de yayımlanan araştırma, hayvan destekli terapilere dair yeni bir çerçeve sunuyor.
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[Kaynak: UC Davis]
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Çalışmada ergenlerin yarısı hayvanların sırtını nazikçe okşarken diğer yarısı boyunlarını eşeklerin birbirini tımarladığı şekilde kaşıdı.
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Araştırmayı yöneten Rebecca Calisi Rodríguez, hayvan için iyi olan etkileşimin insan için de daha iyi sonuç verdiğini söyledi.
Hayvanın uzaklaşmasını fark eden gençlerde üzüntüdeki azalma, fark etmeyenlere göre daha belirgin çıktı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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