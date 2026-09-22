Dev Çukur Durdurulamıyor: Her Yıl 1 Milyon Metreküp Toprak Yok Oluyor

Uydu görüntüleri ve üç boyutlu modelleme çalışmaları, dik duvarlarının yüksekliği onlarca metreye ulaşan bu devasa çukurun durmaksızın büyüdüğünü açıkça kanıtlıyor. Eriyen toprak desteğini kaybettikçe, yarığın kenarları her yıl ortalama 5 ila 15 metre kadar geriye çekiliyor. Hacmi yıllık yaklaşık 1 milyon metreküp artış gösteren yarık, sadece derinleşmekle kalmayıp çevresindeki araziyi adeta bir yutak gibi içine çekiyor. Mevcut iklim koşulları ve toprağın erime hızı göz önüne alındığında, bu büyüme sürecini kısa vadede durdurabilecek doğal bir engelin bulunmadığı vurgulanıyor.