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Yaşam
Dev Çukur Durdurulamıyor: Her Yıl 1 Milyon Metreküp Toprak Yok Oluyor

Dev Çukur Durdurulamıyor: Her Yıl 1 Milyon Metreküp Toprak Yok Oluyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.09.2026 - 11:40
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Sibirya’nın donmuş topraklarında yarım asır önce başlayan çözülme, gezegenin en büyük devasa yarıklarından birini meydana getirdi. Her yıl 1 milyon metreküp genişleyen Batagay çöküntüsü, yalnızca çevresindeki araziyi yutmakla kalmıyor, altında sakladığı 200 bin yıllık gizemleri de bir bir gün yüzüne çıkarıyor.

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Kaynak

Kaynak: https://www.science.org/content/artic...
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Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Yakutistan’da yer alan devasa Batagay çöküntüsü, uzaktan bakıldığında gökten düşen bir meteorun bıraktığı izi andırsa da tamamen gezegenin kendi dinamikleriyle şekilleniyor. Bilim dünyasında 'megaslump' adıyla anılan bu devasa yapı, binlerce yıldır donmuş halde duran permafrost tabakasının erimesi sonucu varlığını sürdürüyor. Sürecin fitili ise 1960’lı yıllarda bölgedeki ağaçların tamamen kesilmesiyle ateşlendi. Bitki örtüsünden yoksun kalan zemin, yaz güneşine doğrudan maruz kalınca toprağın altındaki buz katmanları hızla erimeye koyuldu. 1980’lerden itibaren belirgin bir boyut kazanan çukur, günümüzde 100’den fazla futbol sahası genişliğine ulaşmış bulunuyor.

Her Yıl Milyonlarca Metreküp Toprak Yutularak Derinlerdeki Yatak Genişliyor

Her Yıl Milyonlarca Metreküp Toprak Yutularak Derinlerdeki Yatak Genişliyor

Uydu görüntüleri ve üç boyutlu modelleme çalışmaları, dik duvarlarının yüksekliği onlarca metreye ulaşan bu devasa çukurun durmaksızın büyüdüğünü açıkça kanıtlıyor. Eriyen toprak desteğini kaybettikçe, yarığın kenarları her yıl ortalama 5 ila 15 metre kadar geriye çekiliyor. Hacmi yıllık yaklaşık 1 milyon metreküp artış gösteren yarık, sadece derinleşmekle kalmayıp çevresindeki araziyi adeta bir yutak gibi içine çekiyor. Mevcut iklim koşulları ve toprağın erime hızı göz önüne alındığında, bu büyüme sürecini kısa vadede durdurabilecek doğal bir engelin bulunmadığı vurgulanıyor.

Eriyen Donmuş Katmanlar Binlerce Yıllık Tarih Öncesi Yaşamı Yüzeye Çıkarıyor

Eriyen Donmuş Katmanlar Binlerce Yıllık Tarih Öncesi Yaşamı Yüzeye Çıkarıyor

Genişleyen çöküntü, bölge ekosistemi için tehdit oluştururken paleontologlar ve iklim bilimciler için paha biçilmez bir laboratuvara dönüşüyor. Eriyen katmanlar arasından binlerce yıldır saklı kalan tarih öncesi at, bozkır bizonu, mağara aslanı ve kurt fosilleri tek tek açığa çıkıyor. Çukurun 200 bin yıla dayanan geçmişi, Sibirya’nın kadim iklim yapısını anlamak isteyen araştırmacılara eşsiz veriler sunuyor. Bilim insanları bir yandan dev yarığın genişleme hızını kaydederken, diğer yandan yüzeye çıkan organik kalıntıları inceleyerek geçmişin izlerini sürmeyi sürdürüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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