Dev Çukur Durdurulamıyor: Her Yıl 1 Milyon Metreküp Toprak Yok Oluyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.science.org/content/artic...
Sibirya’nın donmuş topraklarında yarım asır önce başlayan çözülme, gezegenin en büyük devasa yarıklarından birini meydana getirdi. Her yıl 1 milyon metreküp genişleyen Batagay çöküntüsü, yalnızca çevresindeki araziyi yutmakla kalmıyor, altında sakladığı 200 bin yıllık gizemleri de bir bir gün yüzüne çıkarıyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Orman Kıymı ile Başlayan Çözülme Yıllar İçinde Dev Bir Yarığa Dönüştü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her Yıl Milyonlarca Metreküp Toprak Yutularak Derinlerdeki Yatak Genişliyor
Eriyen Donmuş Katmanlar Binlerce Yıllık Tarih Öncesi Yaşamı Yüzeye Çıkarıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın