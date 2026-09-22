MasterChef ile Tanınan Eray Aksungur Siyasete Girdi: Rozetini Parti Genel Başkanı Taktı
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MasterChef Türkiye'de beşinciliği elde ederek tanınan Bolu Mengenli genç şef Eray Aksungur (25), siyasete adım attı. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun 20 Eylül'de gerçekleştirdiği Bolu ziyareti sırasında partiye katılan Aksungur'a rozetini bizzat Ağıralioğlu taktı. Törende Aksungur'un yanı sıra ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu Emre Yalçınkaya da yer aldı.
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Ağıralioğlu, Bolu'daki il başkanlığı açılışında MasterChef Eray Aksungur'a partinin rozetini kendi elleriyle taktı.
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Bolu Mengen'de yetişen 25 yaşındaki şef, mutfaktan siyasete uzanan bir yolu tercih etti.
Aksungur, katılımını kendi hesabından da duyurdu: 'Bu yolda beraber yürümeyi nasip etsin.'
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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