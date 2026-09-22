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MasterChef ile Tanınan Eray Aksungur Siyasete Girdi: Rozetini Parti Genel Başkanı Taktı

MasterChef ile Tanınan Eray Aksungur Siyasete Girdi: Rozetini Parti Genel Başkanı Taktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.09.2026 - 11:56
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MasterChef Türkiye'de beşinciliği elde ederek tanınan Bolu Mengenli genç şef Eray Aksungur (25), siyasete adım attı. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun 20 Eylül'de gerçekleştirdiği Bolu ziyareti sırasında partiye katılan Aksungur'a rozetini bizzat Ağıralioğlu taktı. Törende Aksungur'un yanı sıra ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu Emre Yalçınkaya da yer aldı.

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Ağıralioğlu, Bolu'daki il başkanlığı açılışında MasterChef Eray Aksungur'a partinin rozetini kendi elleriyle taktı.

Ağıralioğlu, Bolu'daki il başkanlığı açılışında MasterChef Eray Aksungur'a partinin rozetini kendi elleriyle taktı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Bolu'da hem esnaf ziyaretleri yaptı hem de il başkanlığının açılışını gerçekleştirdi. Program kapsamında sahneye çağırdığı Eray Aksungur'a partinin rozetini bizzat taktı. Rozet takma anında Ağıralioğlu'nun 'Biz de Anahtar Parti üyesi olmuş olalım' dediği, ardından 'MasterChef'teyiz yani' esprisini yaptığı aktarıldı.

Aksungur ise kendisine rozet takıldığı sırada 'Güzel günlerde anarız inşallah' diyerek karşılık verdi. Genç şefin bu kısa ama samimi cevabı, salonda bulunanlar tarafından alkışla karşılandı.

Bolu Mengen'de yetişen 25 yaşındaki şef, mutfaktan siyasete uzanan bir yolu tercih etti.

Bolu Mengen'de yetişen 25 yaşındaki şef, mutfaktan siyasete uzanan bir yolu tercih etti.

Eray Aksungur, Bolu'nun aşçılıkla özdeşleşmiş ilçesi Mengen'de büyüdü. Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü'nden mezun olduktan sonra İstanbul, Bodrum ve Bolu'daki çeşitli otellerde mutfak deneyimi kazandı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de gösterdiği performansla adını duyuran genç şef, yarışmayı beşinci sırada tamamlamıştı.

Programın ardından tanınırlığını koruyan Aksungur, bugüne kadar siyasetle ilişkilendirilmemişti. Bolu'daki parti üyeliği, onun kamuoyu önünde attığı ilk siyasi adım oldu.

Aksungur, katılımını kendi hesabından da duyurdu: 'Bu yolda beraber yürümeyi nasip etsin.'

Aksungur, katılımını kendi hesabından da duyurdu: 'Bu yolda beraber yürümeyi nasip etsin.'

Rozet töreninin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Eray Aksungur, 'Başkanımız rozetimizi taktı, Rabbim bu yolda beraber yürümeyi nasip etsin' ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa sürede takipçileri arasında gündem oldu.

Genç şefin siyasete girişi, MasterChef hayranları arasında da yankı buldu; birçok takipçisi yorumlarında kararını desteklediğini belirtti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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