MasterChef ile Tanınan Eray Aksungur Siyasete Girdi: Rozetini Parti Genel Başkanı Taktı

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Bolu'da hem esnaf ziyaretleri yaptı hem de il başkanlığının açılışını gerçekleştirdi. Program kapsamında sahneye çağırdığı Eray Aksungur'a partinin rozetini bizzat taktı. Rozet takma anında Ağıralioğlu'nun 'Biz de Anahtar Parti üyesi olmuş olalım' dediği, ardından 'MasterChef'teyiz yani' esprisini yaptığı aktarıldı.

Aksungur ise kendisine rozet takıldığı sırada 'Güzel günlerde anarız inşallah' diyerek karşılık verdi. Genç şefin bu kısa ama samimi cevabı, salonda bulunanlar tarafından alkışla karşılandı.