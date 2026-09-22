Beşiktaş Formasından Soruşturma Altındaki Tera'nın Sponsorluk Yazısı Silindi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Fransız temsilcisi Marsilya'yı 17 Eylül gecesi 4-1 gibi net bir skorla mağlup etti. İlhan Fakılı'nın açılış golünün ardından ikinci yarıda Cerny, Murillo ve Poku'nun golleri geldi; galibiyet Avrupa basınında geniş yer buldu. Ama maçın ertesinde asıl konuşulan formanın sırt kısmı oldu.

Kulübün forma sırt sponsoru Tera Holding'in ismi bu maçta forma üzerinde yer almadı, yerini futbolcuların kendi soyadları aldı. Bazı değerlendirmelerde bunun UEFA'nın Avrupa kupaları regülasyonlarından kaynaklandığı, yani formalarda sadece sporcu isimlerine izin verildiği öne sürüldü. Ancak aynı maçta oyuncuların kol kısmında farklı bir sponsorun ismi yer alması bu açıklamayı tek başına yeterli kılmadı ve 'sessiz bir ayrılık mı yaşanıyor' sorusunu gündeme taşıdı.