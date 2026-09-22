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Beşiktaş Formasından Soruşturma Altındaki Tera'nın Sponsorluk Yazısı Silindi

Beşiktaş Formasından Soruşturma Altındaki Tera'nın Sponsorluk Yazısı Silindi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.09.2026 - 12:06
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Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ağırladığı Marsilya karşısında forma sırtında sponsor yazısı olmadan sahaya çıktı. Kulübün 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarını kapsayan forma sponsorluğunu üstlenen Tera Holding'in ismi, bu maçta yerini futbolcuların kendi isimlerine bıraktı ve bu değişiklik hem taraftarın hem de spor basınının dikkatinden kaçmadı. Zamanlama tesadüfe pek benzemiyor: Tera Grubu'nun bağlı olduğu şirketler hakkında sermaye piyasasına yönelik geniş çaplı bir soruşturma sürüyor, aralarında Tera'nın yönetim kurulu başkanının da bulunduğu 48 kişiye yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Aynı hafta Beşiktaş'ın borsadaki hissesi de yüzde 10'a yakın değer kaybederek 2,13 liradan kapandı. Kulüpten ya da Tera'dan sponsorluğun sona erip ermediğine dair resmi bir açıklama ise henüz gelmedi.

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Beşiktaş, Marsilya'yı 4-1 Yendiği Gecede Forma Sırtında Tera Yazısı Yerine Oyuncu İsimlerini Taşıdı

Beşiktaş, Marsilya'yı 4-1 Yendiği Gecede Forma Sırtında Tera Yazısı Yerine Oyuncu İsimlerini Taşıdı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Fransız temsilcisi Marsilya'yı 17 Eylül gecesi 4-1 gibi net bir skorla mağlup etti. İlhan Fakılı'nın açılış golünün ardından ikinci yarıda Cerny, Murillo ve Poku'nun golleri geldi; galibiyet Avrupa basınında geniş yer buldu. Ama maçın ertesinde asıl konuşulan formanın sırt kısmı oldu.

Kulübün forma sırt sponsoru Tera Holding'in ismi bu maçta forma üzerinde yer almadı, yerini futbolcuların kendi soyadları aldı. Bazı değerlendirmelerde bunun UEFA'nın Avrupa kupaları regülasyonlarından kaynaklandığı, yani formalarda sadece sporcu isimlerine izin verildiği öne sürüldü. Ancak aynı maçta oyuncuların kol kısmında farklı bir sponsorun ismi yer alması bu açıklamayı tek başına yeterli kılmadı ve 'sessiz bir ayrılık mı yaşanıyor' sorusunu gündeme taşıdı.

Tera Holding Beşiktaş'a 17 Ağustos'ta İmza Atmıştı, Bir Ay İçinde Soruşturmanın Ortasında Kaldı

Tera Holding Beşiktaş'a 17 Ağustos'ta İmza Atmıştı, Bir Ay İçinde Soruşturmanın Ortasında Kaldı

Tera Holding ile Beşiktaş arasındaki forma sırt sponsorluğu anlaşması 17 Ağustos 2026'da imzalanmıştı. Sözleşme, futbol A takımı ve erkek basketbol takımının 2026-2027 ile 2027-2028 sezonlarını kapsıyordu. İmza töreninde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'e 'Para lazım olunca gideceğim, alacağım Emre Bey'den' şeklindeki sözleri o gün gündem olmuştu; bugün bu cümle farklı bir anlam taşıyor.

Çünkü anlaşmanın üzerinden bir ay geçmeden Tera Grubu, sermaye piyasasına yönelik geniş çaplı bir soruşturmanın odağına yerleşti. Tera Portföy'ün yönettiği bazı fonlar temerrüde düştü, Sermaye Piyasası Kurulu suç duyurusunda bulundu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında Tezmen'in de olduğu 48 kişiye yurt dışı çıkış yasağı getirdi; bir yönetici de tutuklandı. Beşiktaş'ın borsadaki hissesi bu gelişmelerin ardından 16 Eylül'deki 2,36 liralık kapanışından 17 Eylül'de 2,13 liraya geriledi, tek günde yaklaşık yüzde 10'luk bir kayıp yaşandı. Kulüpten ya da Tera'dan sponsorluğun akıbetine dair şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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