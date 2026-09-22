Beşiktaş Formasından Soruşturma Altındaki Tera'nın Sponsorluk Yazısı Silindi
Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ağırladığı Marsilya karşısında forma sırtında sponsor yazısı olmadan sahaya çıktı. Kulübün 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarını kapsayan forma sponsorluğunu üstlenen Tera Holding'in ismi, bu maçta yerini futbolcuların kendi isimlerine bıraktı ve bu değişiklik hem taraftarın hem de spor basınının dikkatinden kaçmadı. Zamanlama tesadüfe pek benzemiyor: Tera Grubu'nun bağlı olduğu şirketler hakkında sermaye piyasasına yönelik geniş çaplı bir soruşturma sürüyor, aralarında Tera'nın yönetim kurulu başkanının da bulunduğu 48 kişiye yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Aynı hafta Beşiktaş'ın borsadaki hissesi de yüzde 10'a yakın değer kaybederek 2,13 liradan kapandı. Kulüpten ya da Tera'dan sponsorluğun sona erip ermediğine dair resmi bir açıklama ise henüz gelmedi.
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