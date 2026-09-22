Türkiye’nin En Uzun Dağ Kızağı Geliyor: Tam 1100 Metre Olacak, Gece Sürüşü de Var!
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Erciyes'i yıllardır sadece kayak sezonunda hatırlıyorsanız, artık işler biraz değişiyor. Kayseri'deki kayak merkezinde 1100 metrelik bir dağ kızağı parkurunun inşaatı sürüyor ve hedeflenen tarih çok uzakta değil!
Dağ kızağı parkuru, Türkiye’nin en iddialı ve en uzun dağ kızağı tesislerinden biri olacak. Erciyes’e yeni bir turizm ve eğlence deneyimi kazandıracak olan parkurda gece sürüşü, yarış skorbordu ve otomatik fotoğraf sistemi de planlanan özellikler arasında. Üstelik öğrenciler için 10 bin hediye bilet de söz konusu.
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Kayseri'ye Dağ Kızağı Geliyor
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Gece Sürüşü, Yarış Skorbordu ve Öğrencilere 10 Bin Hediye Bilet
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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