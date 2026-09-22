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Türkiye’nin En Uzun Dağ Kızağı Geliyor: Tam 1100 Metre Olacak, Gece Sürüşü de Var!

Türkiye’nin En Uzun Dağ Kızağı Geliyor: Tam 1100 Metre Olacak, Gece Sürüşü de Var!

Kayseri Turizm
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
22.09.2026 - 12:07
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Erciyes'i yıllardır sadece kayak sezonunda hatırlıyorsanız, artık işler biraz değişiyor. Kayseri'deki kayak merkezinde 1100 metrelik bir dağ kızağı parkurunun inşaatı sürüyor ve hedeflenen tarih çok uzakta değil!

Dağ kızağı parkuru, Türkiye’nin en iddialı ve en uzun dağ kızağı tesislerinden biri olacak. Erciyes’e yeni bir turizm ve eğlence deneyimi kazandıracak olan parkurda gece sürüşü, yarış skorbordu ve otomatik fotoğraf sistemi de planlanan özellikler arasında. Üstelik öğrenciler için 10 bin hediye bilet de söz konusu.

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Kayseri'ye Dağ Kızağı Geliyor

Kayseri'ye Dağ Kızağı Geliyor

Erciyes'de yapımı süren dağ kızağının yakın bir tarihte tamamlanması bekleniyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen dağ kızağı projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürerken, tesisin Erciyes’in dört mevsim turizm hedefinde önemli bir adım olması bekleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Erciyes’i yalnızca kış aylarında değil, yılın 12 ayında yaşayan bir destinasyon haline getirme vizyonu doğrultusunda yürütülen proje, bölgenin turizm çeşitliliğini artıracak.

Outdoor Factory tarafından tasarlanan tesis, yaklaşık 1.100 metre uzunluğundaki parkuruyla Türkiye’nin en uzun dağ kızağı parkurlarından biri olacak. Yeni nesil kızak sistemleri ve gelişmiş güvenlik teknolojileriyle donatılması planlanan tesis, farklı yaş gruplarındaki ziyaretçilere kontrollü ve konforlu bir sürüş deneyimi sunacak. Projenin yalnızca yaz aylarında değil, yılın farklı dönemlerinde kullanılabilmesi hedeflenirken, Erciyes’in dört mevsim turizm kapasitesine doğrudan katkı sağlaması amaçlanıyor.

Gece Sürüşü, Yarış Skorbordu ve Öğrencilere 10 Bin Hediye Bilet

Gece Sürüşü, Yarış Skorbordu ve Öğrencilere 10 Bin Hediye Bilet

Parkurun ayırt edici özelliği gece kullanımına da açık olması. 'Gece kızak' deneyimiyle gün batımından sonra da merkezde bir aktivite olması, şehrin turizm gelirini artıracak.

Teknoloji tarafı da düşünülmüş. Ziyaretçiler parkur boyunca birbirleriyle yarışabilecek, tur süreleri bir skorbord sistemi üzerinden takip edilip karşılaştırılabilecek. Otomatik fotoğraf çekim altyapısıyla da sürüş anları kaydedilip paylaşılabilir hale getirilecek. Sosyal medya için tasarlanmış bir parkur demek yanlış olmaz.

Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise proje protokolünde öğrenciler için 10 bin adet hediye bilet verileceğini duyurmuştu. Biletlerin özellikle çocuklara, özel günlerde ve çeşitli etkinliklerde dağıtılacağı belirtildi.

Tesisin en yakın zamanda hizmete açılması bekleniyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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