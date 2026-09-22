Türkiye’nin En Uzun Dağ Kızağı Geliyor: Tam 1100 Metre Olacak, Gece Sürüşü de Var!

Parkurun ayırt edici özelliği gece kullanımına da açık olması. 'Gece kızak' deneyimiyle gün batımından sonra da merkezde bir aktivite olması, şehrin turizm gelirini artıracak.

Teknoloji tarafı da düşünülmüş. Ziyaretçiler parkur boyunca birbirleriyle yarışabilecek, tur süreleri bir skorbord sistemi üzerinden takip edilip karşılaştırılabilecek. Otomatik fotoğraf çekim altyapısıyla da sürüş anları kaydedilip paylaşılabilir hale getirilecek. Sosyal medya için tasarlanmış bir parkur demek yanlış olmaz.

Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise proje protokolünde öğrenciler için 10 bin adet hediye bilet verileceğini duyurmuştu. Biletlerin özellikle çocuklara, özel günlerde ve çeşitli etkinliklerde dağıtılacağı belirtildi.

Tesisin en yakın zamanda hizmete açılması bekleniyor.