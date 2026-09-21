Türk Baklavasıyla Zengin Olan Amerikalı: Ayda 20 Bin Dolar Ciro Yapıyor
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New York'ta bir kişi, parklarda, sahillerde, konser ve festival alanlarında baklava satıyor ve şehirde artık 'Baklava Adam' diye tanınıyor. Jacob Komarow, bir arkadaşıyla girdiği iddia yüzünden konsere giderken üç tepsi baklava aldı. Bugün Good Baklava markası ayda ortalama 20 bin dolar ciro yapıyor. Sattığı baklavalar ise Gaziantep'ten geliyor. Ama tablonun bir de az konuşulan tarafı var: Komarow bu işten henüz kendine maaş bile ödemiyor. İşte hikâyenin tamamı.
Kaynak: Patronlar Dünyası
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Her Şey Bir Arkadaş İddiasıyla Başladı: Konsere Giderken Üç Tepsi Baklava Aldı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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