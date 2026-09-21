Türk Baklavasıyla Zengin Olan Amerikalı: Ayda 20 Bin Dolar Ciro Yapıyor

İşin Türkiye'yi ilgilendiren kısmı burada: Komarow'un hayatını değiştiren an 2022 baharında, New Jersey'nin Paterson kentinde yaşandı. Bir Türk satıcıdan aldığı fıstıklı baklavayı 'Aklım başımdan gitti.' diyerek tarif ediyor.

Önce doğrudan o satıcıdan toplu alım yaptı. 2024'e gelindiğinde ise zincirin başındaki isme, yani Gaziantep'teki ticari fırına ulaştı. Fırın ona her ay pişmemiş baklava tepsileri gönderiyor; Komarow buna kendi deyimiyle 'sınırsız baklava kaynağı' diyor.

Fiyatlandırma da sokak işine göre kurulmuş. Genellikle üç parça 10 dolar, yedi parça 20 dolar. Yiyecek içecek fiyatlarının şişkin olduğu müzik festivallerinde üç parça için 15 dolara kadar çıkabiliyor. Çevrimiçi satışta ise 12'li paket yaklaşık 30 dolar.

Geleceğe dair planı ise net bir hedef değil, açık bir kapı: 'Tek bir mağaza olsa bile harika. Daha ileri gidemeyiz. Hiç sorun değil. 300 mağaza olsa bile daha da iyi. Son hedef yok. Sadece daha ileriye taşımak.'