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Türk Baklavasıyla Zengin Olan Amerikalı: Ayda 20 Bin Dolar Ciro Yapıyor

Türk Baklavasıyla Zengin Olan Amerikalı: Ayda 20 Bin Dolar Ciro Yapıyor

Gaziantep Baklava
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
21.09.2026 - 11:01
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New York'ta bir kişi, parklarda, sahillerde, konser ve festival alanlarında baklava satıyor ve şehirde artık 'Baklava Adam' diye tanınıyor. Jacob Komarow, bir arkadaşıyla girdiği iddia yüzünden konsere giderken üç tepsi baklava aldı. Bugün Good Baklava markası ayda ortalama 20 bin dolar ciro yapıyor. Sattığı baklavalar ise Gaziantep'ten geliyor. Ama tablonun bir de az konuşulan tarafı var: Komarow bu işten henüz kendine maaş bile ödemiyor. İşte hikâyenin tamamı.

Kaynak: Patronlar Dünyası

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Her Şey Bir Arkadaş İddiasıyla Başladı: Konsere Giderken Üç Tepsi Baklava Aldı

Her Şey Bir Arkadaş İddiasıyla Başladı: Konsere Giderken Üç Tepsi Baklava Aldı

Eylül 2021'de Komarow, Kaliforniya'da bir Phish konserine giderken yol üstündeki Orta Doğu bakkalına uğradı ve hazır baklavadan üç tepsi aldı. Planı basitti: konser alanında satıp biraz cep harçlığı çıkarmak. Bir arkadaşı hepsini satamayacağına dair iddiaya girdi. Komarow iddiayı kazandı ve verdiği parayı üçe katladı.

O dönem hayatının geri kalanı pek parlak değildi. Bir giyim şirketinde çevrimiçi pazarlamacı olarak yaptığı ilk düzenli işini yeni kaybetmişti. Serbest pazarlama işlerine geçti, baklavayı da yan gelir olarak sürdürdü. Yaklaşık üç yıl boyunca sadece konserlerde satış yaptı; sonra kalabalığın toplandığı diğer açık hava etkinliklerine de açıldı. 

İşin adı Good Baklava. Kalıcı bir dükkânı yok; satış parklarda, plajlarda, bir minibüsün arkasında ya da geçici tezgâhlarda yapılıyor. Buna toptan satış, yerel kafe ve dükkânlara tedarik ve Shopify üzerinden kurulu bir çevrimiçi mağaza eşlik ediyor.

Madison Square Garden Önünde Bedava Dağıttı, İşler Oradan Sonra Değişti

Madison Square Garden Önünde Bedava Dağıttı, İşler Oradan Sonra Değişti

Dönüm noktası mayıs ve haziran aylarında geldi. New York Knicks'in playoff koşusu sırasında Komarow, Madison Square Garden'ın önündeki sokaklarda dolaşıp taraftarlara bedava baklava dilimleri dağıttı. Bunun videoları sosyal medyada hızla yayıldı. Ardından New York Times'ın hazırladığı bir profil haberi çıktı ve iş tamamen değişti.

Komarow o günleri şöyle anlatıyor: 'Birdenbire markalar ortaklık kurmak için bize ulaşmaya başladı.' Good Baklava o tarihten sonra US Mobile ve Acme Smoked Fish gibi şirketlerin yanı sıra birçok yerel ve ulusal restoranla iş birliği yaptı. Sosyal medya etkisini de rakamla veriyor: 'Times makalesi yayınlandıktan sonra Instagram takipçi sayımızı bir gecede yüzde 20 artırdık.'

Üç Parçası 10 Dolar: Baklavalar Gaziantep'ten Geliyor

Üç Parçası 10 Dolar: Baklavalar Gaziantep'ten Geliyor

İşin Türkiye'yi ilgilendiren kısmı burada: Komarow'un hayatını değiştiren an 2022 baharında, New Jersey'nin Paterson kentinde yaşandı. Bir Türk satıcıdan aldığı fıstıklı baklavayı 'Aklım başımdan gitti.' diyerek tarif ediyor. 

Önce doğrudan o satıcıdan toplu alım yaptı. 2024'e gelindiğinde ise zincirin başındaki isme, yani Gaziantep'teki ticari fırına ulaştı. Fırın ona her ay pişmemiş baklava tepsileri gönderiyor; Komarow buna kendi deyimiyle 'sınırsız baklava kaynağı' diyor.

Fiyatlandırma da sokak işine göre kurulmuş. Genellikle üç parça 10 dolar, yedi parça 20 dolar. Yiyecek içecek fiyatlarının şişkin olduğu müzik festivallerinde üç parça için 15 dolara kadar çıkabiliyor. Çevrimiçi satışta ise 12'li paket yaklaşık 30 dolar.

Geleceğe dair planı ise net bir hedef değil, açık bir kapı: 'Tek bir mağaza olsa bile harika. Daha ileri gidemeyiz. Hiç sorun değil. 300 mağaza olsa bile daha da iyi. Son hedef yok. Sadece daha ileriye taşımak.'

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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