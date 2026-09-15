Fincanı Masaya Koymanın Bedeli Altın: Güneydoğu'nun Vazgeçilmezi Mırra Nasıl İçilir?
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Gezi rotanıza Mardin'i, Şanlıurfa'yı veya Gaziantep'i eklediyseniz, buralarda denemeniz gereken bir lezzet var: Mırra. Anadolu'nun en sert, en acı kahvesi olarak bilinen mırra, öyle tek içimlik espressolara, Americanolara benzemiyor. 'Ben acı kahve insanıyım' deseniz bile mırra içmek sizi zorlayabilir.
Mırra, önünüze minicik bir fincanda, üstelik yarı dolu şekilde gelir. Mırrayı öyle 'sıradan' bir şekilde de içemezseniz. Mırrayı içmenin adabı vardır bir kere :)
Gelin, mırranın yazısız kurallarıyla tanıştıralım sizleri.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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