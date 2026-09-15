Fincanı Masaya Koymanın Bedeli Altın: Güneydoğu'nun Vazgeçilmezi Mırra Nasıl İçilir?

Mırra aslında Arap coğrafyasından gelen bir kahve geleneği. Türkiye'de ise en çok Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep bölgelerinde bulunuyor. Mırra ismi, Arapça 'acı' anlamındaki 'mur' kelimesinden geliyor ve merak etmeyin, bu isim de hakkını tam olarak veriyor.

Dünyanın en sert kahvelerinden biri sayılan mırra, kulpsuz, minicik bir fincanda ikram ediliyor. Üstelik fincan ağzına kadar değil, yarıya kadar dolduruluyor.

Burada sık yapılan bir karışıklığı düzeltelim. Mırra, kahve çekirdeği kullanılmadan yapılan bir içecek değildir. Tam aksine, yeşil kahve çekirdeklerinden yapılır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bünyesinde yer alan

'Kahvenin Vatanı-Yetiştirilmesi ve Anadolu'ya Gelişi' isimli e-kitaptan alınan bilgilere göre, mırra için kullanılacak yeşil kahve çekirdekleri, 'muhammes” adı verilen özel yapılmış tavaya konularak kavrulur. Kitapta yer alan ifade aşağıdaki gibidir:

'Tavadaki çekirdek kahve yakılmayacak ve ham kalmayacak bir kıvamda kahve ocağında hafif “tezek ateşi” veya odun ateşinde kavrulur. Kaliteli bir kahve kavrulduğunda tavanın dibinde yağ bırakır. Kavrulan kahve, ceviz ağacından yapılmış üzerinde oymalar, sedef işçiliği ve motifler bulunan dibekte dövülür. Dövülen kahve, şekerli kahvede kullanılan kahve gibi ince dövülmeyip biraz iri dövülür.'