İsmail Kartal, İstifanın Perde Arkasını Anlattı: "Kafama Su Şişesi Attılar"
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, istifa kararının perde arkasını anlattı. Kartal, Roma maçında tribünden kafasına su şişesi atılmasının kendisini çok üzdüğünü söyledi. Yönetimle görüşmesinin ardından istifadan vazgeçtiğini açıkladı. Kartal, Gaziantep FK deplasmanı öncesi konuştu.
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Kartal, Roma maçında 1-1'lik sonuç devam ederken tribünden kafasına su şişesi geldiğini söyledi.
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Kartal, yönetimle yaptığı görüşmenin ardından istifa kararından döndü.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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