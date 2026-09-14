İsmail Kartal, İstifanın Perde Arkasını Anlattı: "Kafama Su Şişesi Attılar"

Kartal, 'Maç 1-1'ken, her şey iyi giderken, tribünden kafama su şişesi geldi. Bu beni çok üzdü' dedi. 'Taraftarımın beni istemedikleri yerde durmam hoş olmaz' sözleriyle o anki kararını açıkladı. Kartal, maç sonunda duygusal davrandığını da kabul etti.