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İsmail Kartal, İstifanın Perde Arkasını Anlattı: "Kafama Su Şişesi Attılar"

İsmail Kartal, İstifanın Perde Arkasını Anlattı: "Kafama Su Şişesi Attılar"

Fenerbahçe
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.09.2026 - 20:38
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, istifa kararının perde arkasını anlattı. Kartal, Roma maçında tribünden kafasına su şişesi atılmasının kendisini çok üzdüğünü söyledi. Yönetimle görüşmesinin ardından istifadan vazgeçtiğini açıkladı. Kartal, Gaziantep FK deplasmanı öncesi konuştu.

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Kartal, Roma maçında 1-1'lik sonuç devam ederken tribünden kafasına su şişesi geldiğini söyledi.

Kartal, Roma maçında 1-1'lik sonuç devam ederken tribünden kafasına su şişesi geldiğini söyledi.

Kartal, 'Maç 1-1'ken, her şey iyi giderken, tribünden kafama su şişesi geldi. Bu beni çok üzdü' dedi. 'Taraftarımın beni istemedikleri yerde durmam hoş olmaz' sözleriyle o anki kararını açıkladı. Kartal, maç sonunda duygusal davrandığını da kabul etti.

Kartal, yönetimle yaptığı görüşmenin ardından istifa kararından döndü.

Kartal, yönetimle yaptığı görüşmenin ardından istifa kararından döndü.

İsmail Kartal, 'Daha sonra yönetimle açık açık konuştuk. Şu anda bir problem yok ve devam ediyorum' dedi. Kartal, oyuncuların geri dönüşünden memnun olduğunu belirtti. 'Oyuncularım geri gelmeme çok sevindi' sözleriyle takımın desteğini vurguladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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