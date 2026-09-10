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İsmail Kartal'ı İstifaya Götüren Şişenin Atılma Anı Görüntülendi

İsmail Kartal'ı İstifaya Götüren Şişenin Atılma Anı Görüntülendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.09.2026 - 23:50
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ilk haftasında Kadıköy’de Roma’yı konuk etti. Mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlanırken, iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'a tribünlerden şişe atıldığını, Kartal'ın bu sebeple istifa ettiğini açıklamıştı. O anlar A Spor ekranlarında yayınlandı. 

Kaynak - A Spor

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Şişenin atıldığı görüntüler kameralara yakalandı.

Aziz Yıldırım istifayı kabul etmedi.

Aziz Yıldırım istifayı kabul etmedi.

Fenerbahçe cephesinden yapılan açıklamada taraftarlara sakin olmaları ve mayıs ayını beklemeleri çağrısı yapıldı. Şampiyonlar Ligi’ne 18 yıl sonra dönülmesinde İsmail Kartal’ın önemli payı olduğu vurgulanırken, teknik direktörün üzerindeki baskının da eleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, yabancı oyuncu kuralı nedeniyle kadroda önemli bir değişiklik yapılması gerektiği ve bu sürecin yönetim açısından kolay olmadığı ifade edildi. İsmail Kartal’ın yaşadığı baskı nedeniyle istifa etmek istediği ancak yönetimin kendisine izin vermediği aktarılırken, “Ben gidene kadar İsmail Kartal buradan gidemez. Ben gidersem, benimle gelmek isterse gelir” denildi.

Fenerbahçe şişe atma olayıyla ilgili açıklama yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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