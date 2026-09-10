İsmail Kartal'ı İstifaya Götüren Şişenin Atılma Anı Görüntülendi
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ilk haftasında Kadıköy’de Roma’yı konuk etti. Mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlanırken, iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.
Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'a tribünlerden şişe atıldığını, Kartal'ın bu sebeple istifa ettiğini açıklamıştı. O anlar A Spor ekranlarında yayınlandı.
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Şişenin atıldığı görüntüler kameralara yakalandı.
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Aziz Yıldırım istifayı kabul etmedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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