İsmail Kartal'ı İstifaya Götüren Şişenin Atılma Anı Görüntülendi

Fenerbahçe cephesinden yapılan açıklamada taraftarlara sakin olmaları ve mayıs ayını beklemeleri çağrısı yapıldı. Şampiyonlar Ligi’ne 18 yıl sonra dönülmesinde İsmail Kartal’ın önemli payı olduğu vurgulanırken, teknik direktörün üzerindeki baskının da eleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, yabancı oyuncu kuralı nedeniyle kadroda önemli bir değişiklik yapılması gerektiği ve bu sürecin yönetim açısından kolay olmadığı ifade edildi. İsmail Kartal’ın yaşadığı baskı nedeniyle istifa etmek istediği ancak yönetimin kendisine izin vermediği aktarılırken, “Ben gidene kadar İsmail Kartal buradan gidemez. Ben gidersem, benimle gelmek isterse gelir” denildi.