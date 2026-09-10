Archie Brown Maç Sonunda İstifa Kararını Basın Toplantısında Öğrendi, Şaşkınlığını Gizleyemedi
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal’ın istifa kararı sonrası dikkat çeken bir an yaşandı.
Fenerbahçe’nin yıldızı Archie Brown’a, “Archie, İsmail Kartal görevinden istifa etti. Sizle konuştu mu?” sorusu yöneltildi. Brown ise duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyerek, “Nasıl? Hayır şu anda öğreniyorum” yanıtını verdi.
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Archie Brown bir süre sorunun doğru olup olmadığını sorguladı.
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İstifası kabul edilmedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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