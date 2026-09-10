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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki İlk Maçında Roma'yla 1-1 Berabere Kaldı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki İlk Maçında Roma'yla 1-1 Berabere Kaldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.09.2026 - 21:36
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde Roma karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen Archie Brown’un golüyle eşitliği yakaladı. Dybala’nın penaltısı VAR kararıyla iptal edilirken, son dakikalarda direğe takılan sarı-lacivertliler sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

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İlk yarıda Roma'nın üstünlüğü vardı.

İlk yarıda Roma'nın üstünlüğü vardı.

Karşılaşmanın 11. dakikasında sağ kanattan ceza sahasına giren Greenwood’un pasında Bartuğ Elmaz topla buluştu. Bartuğ’un sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Svilar gole izin vermeyerek topu kontrol etti.

Bir dakika sonra Vedat Muric’in pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu’nun şutunda Svilar bu kez meşin yuvarlağı çeldi.

Roma, 21. dakikada gole yaklaştı. Kone’nin pasıyla ceza sahasına hareketlenen Dybala’nın sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Ederson başarılı olarak golü önledi.

Karşılaşmanın 39. dakikasında Roma öne geçti. Malen’in pasında ceza yayının sağ çaprazında topu önünde bulan Cristante’nin vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

İlk yarı, Roma’nın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe golü erken buldu.

Fenerbahçe golü erken buldu.

İkinci yarıya iyi başlayan temsicimiz 48. dakikada Archie Brown ile eşitlik golünü buldu ve oyunu da dengeye getirdi. 

Vedat ve Kerem'le pozisyonlar bulan taraf Fenerbahçe kaleciyi geçemezken Roma da baskı kurmaya çalışsa da savunmayı geçmekte zorlandı. 

Hakem Manzano, Dybala'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı noktasını gösterse de VAR müdahalesi ile kararından döndü ve penaltıyı iptal etti. 

86. dakikada karambolde üst üste pozisyonlar bulan Fenerbahçe şanssız bir şekilde direği geçemedi ve maç 1-1 berabere bitti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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