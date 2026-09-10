Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki İlk Maçında Roma'yla 1-1 Berabere Kaldı

İkinci yarıya iyi başlayan temsicimiz 48. dakikada Archie Brown ile eşitlik golünü buldu ve oyunu da dengeye getirdi.

Vedat ve Kerem'le pozisyonlar bulan taraf Fenerbahçe kaleciyi geçemezken Roma da baskı kurmaya çalışsa da savunmayı geçmekte zorlandı.

Hakem Manzano, Dybala'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı noktasını gösterse de VAR müdahalesi ile kararından döndü ve penaltıyı iptal etti.

86. dakikada karambolde üst üste pozisyonlar bulan Fenerbahçe şanssız bir şekilde direği geçemedi ve maç 1-1 berabere bitti.