Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki İlk Maçında Roma'yla 1-1 Berabere Kaldı
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde Roma karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen Archie Brown’un golüyle eşitliği yakaladı. Dybala’nın penaltısı VAR kararıyla iptal edilirken, son dakikalarda direğe takılan sarı-lacivertliler sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.
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İlk yarıda Roma'nın üstünlüğü vardı.
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Fenerbahçe golü erken buldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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