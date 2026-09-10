Leandro Trossard'ın FC27 Oyunundaki Savunma Özelliği Takım Arkadaşlarının Diline Düştü
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Beşiktaş'ta derbi sonrasında keyiflerin yerinde olduğu takımdan gelen videolarla tekrar tekrar görülüyor. Bu kez gelen videoda ise takım arkadaşları FC27 kartında savunması 30 olan Trossard'la dalga geçerken görülüyor. Salih Özcan, Vlahovic ve Orkun'un Trossard'la dalga geçtiği anlar sosyal medyada izleyenleri güldürdü.
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Trossard'ın savunma puanı ve arkadaşlarının yorumları izleyenleri gülümsetti.
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Derbinin yıldızlarındandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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