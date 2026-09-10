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Leandro Trossard'ın FC27 Oyunundaki Savunma Özelliği Takım Arkadaşlarının Diline Düştü

Leandro Trossard'ın FC27 Oyunundaki Savunma Özelliği Takım Arkadaşlarının Diline Düştü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.09.2026 - 21:03
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Beşiktaş'ta derbi sonrasında keyiflerin yerinde olduğu takımdan gelen videolarla tekrar tekrar görülüyor. Bu kez gelen videoda ise takım arkadaşları FC27 kartında savunması 30 olan Trossard'la dalga geçerken görülüyor. Salih Özcan, Vlahovic ve Orkun'un Trossard'la dalga geçtiği anlar sosyal medyada izleyenleri güldürdü.

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Trossard'ın savunma puanı ve arkadaşlarının yorumları izleyenleri gülümsetti.

Derbinin yıldızlarındandı.

Derbinin yıldızlarındandı.

Trossard sezon başından itibaren Beşiktaş'ın dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı. Son derbi performansıyla da taraftarın beğenisini kazanan yıldız oyuncu kısa sürede takımına uyum sağladığını gösterdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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