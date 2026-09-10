Leandro Trossard'ın FC27 Oyunundaki Savunma Özelliği Takım Arkadaşlarının Diline Düştü

Beşiktaş'ta derbi sonrasında keyiflerin yerinde olduğu takımdan gelen videolarla tekrar tekrar görülüyor. Bu kez gelen videoda ise takım arkadaşları FC27 kartında savunması 30 olan Trossard'la dalga geçerken görülüyor. Salih Özcan, Vlahovic ve Orkun'un Trossard'la dalga geçtiği anlar sosyal medyada izleyenleri güldürdü.