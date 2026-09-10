Beşiktaş'ın Yıldızı Dusan Vlahovic, Fenerbahçe Maçı Sebebiyle PFDK'ya Sevk Edilmişti: 1 Maç Ceza Verildi
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Beşiktaş cezaya itiraz edecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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