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Beşiktaş'ın Yıldızı Dusan Vlahovic, Fenerbahçe Maçı Sebebiyle PFDK'ya Sevk Edilmişti: 1 Maç Ceza Verildi

Beşiktaş'ın Yıldızı Dusan Vlahovic, Fenerbahçe Maçı Sebebiyle PFDK'ya Sevk Edilmişti: 1 Maç Ceza Verildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.09.2026 - 19:46
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş’ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic hakkında verilen cezaya ilişkin kararını açıkladı.

Dusan Vlahovic'e PFDK'dan 1 maç ceza geldi.

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Beşiktaş cezaya itiraz edecek.

Beşiktaş cezaya itiraz edecek.

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş’ta Milan Skriniar ile Dusan Vlahovic arasında yaşanan olayın ardından TFF, Sırp golcüyü PFDK’ye sevk etmişti.

Süper Lig’de 5. hafta maçları öncesinde kararını açıklayan PFDK, Vlahovic’e 1 maç men cezası verdi. Tecrübeli futbolcu, cuma günü oynanacak Erzurumspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Beşiktaş yönetiminin ise Vlahovic’e verilen cezanın kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuracağı belirtildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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