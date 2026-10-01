Göllere Bıraktıkları 9 Milyon Balık Başlarını Yaktı: 54 Yıldır Temizleyemiyorlar

Bir dönem milyonlarca balığı göllere bırakan park yönetimi, bugün doğal ekosistemi korumak için bu türlerin sayısını azaltmaya çalışıyor. Belirli göllerde özel arındırma çalışmaları yürütülürken, bu türlerin avlanmasına da izin veriliyor. Balıkların temizlendiği alanlarda semenderlerin yeniden çoğalmaya başladığı görülüyor.

Temel amaç, geçmişte doğal olarak balıksız olan dağ göllerini mümkün olduğunca eski biyolojik çeşitliliğine kavuşturmak. Ancak aradan geçen 54 yıla rağmen balıkların yaklaşık 35 gölde hâlâ varlığını sürdürmesi, bir asır önce yapılan bir müdahalenin etkilerini silmenin ne kadar zor olduğunu gösteriyor.