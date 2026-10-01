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Göllere Bıraktıkları 9 Milyon Balık Başlarını Yaktı: 54 Yıldır Temizleyemiyorlar

Göllere Bıraktıkları 9 Milyon Balık Başlarını Yaktı: 54 Yıldır Temizleyemiyorlar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 23:41
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ABD'nin Washington eyaletindeki Mount Rainier Milli Parkı'nda, yüzyıla yakın süre önce göllere bırakılan balıklar bugün hala çoğalmaya devam ediyor. Doğal olarak balık bulunmayan dağ göllerine yerleşen bu türler, semenderler ve diğer yerli su canlılarıyla beslenerek ekosistemin dengesini bozuyor.

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Ziyaretçilere balıkçılık imkanı sağlamak için parkın göllerine 9 milyondan fazla balık bırakıldı.

Ziyaretçilere balıkçılık imkanı sağlamak için parkın göllerine 9 milyondan fazla balık bırakıldı.

Sorunun temeli yaklaşık bir asır öncesine dayanıyor. Ziyaretçilere balıkçılık imkanı sağlamak amacıyla 1915'ten 1972'ye kadar parkın göl ve akarsularına 9 milyondan fazla balık bırakıldı. Ulaşılması zor dağ göllerine balıklar özel kaplarla taşındı; bazı bölgelere at ve katırlardan oluşan yük ekipleriyle götürülerek doğrudan suya bırakıldı.

Uygulama 54 yıl önce sona ermesine rağmen bazı türler yeni ortamlarına uyum sağlayarak çoğalmaya devam etti.

Sonradan getirilen türler yeni ortamlarına hızla uyum sağlayıp yaklaşık 35 gölde kalıcı popülasyon oluşturdu.

Sonradan getirilen türler yeni ortamlarına hızla uyum sağlayıp yaklaşık 35 gölde kalıcı popülasyon oluşturdu.

Bugün yaklaşık 35 dağ gölünde, o dönemde bırakılan balıklardan oluşan kalıcı popülasyonlar bulunuyor. Gökkuşağı alabalığı ve dere alabalığı gibi bölgeye sonradan getirilen türler, yeni ortamlarına hızla uyum sağladı. İnsan müdahalesi olmadan kendi kendine çoğalabilen bu popülasyonlar, göllerin doğal yapısını değiştirdi.

Bu sularda yaşayan semenderler ve küçük su canlıları, geçmişte herhangi bir av baskısıyla karşı karşıya değildi. Sonradan getirilen balıklar, yerli canlıları tüketmeye ve aynı besin kaynakları için onlarla rekabet etmeye başladı. Araştırmalara göre balık bulunan göllerde kuzeybatı semenderinin larvalarına çok daha az rastlanıyor.

Park yönetimi bugün doğal ekosistemi korumak için sonradan getirilen türlerin sayısını azaltmaya çalışıyor.

Park yönetimi bugün doğal ekosistemi korumak için sonradan getirilen türlerin sayısını azaltmaya çalışıyor.

Bir dönem milyonlarca balığı göllere bırakan park yönetimi, bugün doğal ekosistemi korumak için bu türlerin sayısını azaltmaya çalışıyor. Belirli göllerde özel arındırma çalışmaları yürütülürken, bu türlerin avlanmasına da izin veriliyor. Balıkların temizlendiği alanlarda semenderlerin yeniden çoğalmaya başladığı görülüyor.

Temel amaç, geçmişte doğal olarak balıksız olan dağ göllerini mümkün olduğunca eski biyolojik çeşitliliğine kavuşturmak. Ancak aradan geçen 54 yıla rağmen balıkların yaklaşık 35 gölde hâlâ varlığını sürdürmesi, bir asır önce yapılan bir müdahalenin etkilerini silmenin ne kadar zor olduğunu gösteriyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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