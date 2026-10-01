Göllere Bıraktıkları 9 Milyon Balık Başlarını Yaktı: 54 Yıldır Temizleyemiyorlar
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ABD'nin Washington eyaletindeki Mount Rainier Milli Parkı'nda, yüzyıla yakın süre önce göllere bırakılan balıklar bugün hala çoğalmaya devam ediyor. Doğal olarak balık bulunmayan dağ göllerine yerleşen bu türler, semenderler ve diğer yerli su canlılarıyla beslenerek ekosistemin dengesini bozuyor.
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Ziyaretçilere balıkçılık imkanı sağlamak için parkın göllerine 9 milyondan fazla balık bırakıldı.
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Sonradan getirilen türler yeni ortamlarına hızla uyum sağlayıp yaklaşık 35 gölde kalıcı popülasyon oluşturdu.
Park yönetimi bugün doğal ekosistemi korumak için sonradan getirilen türlerin sayısını azaltmaya çalışıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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