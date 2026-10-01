Patlayan Dev Yanardağ Hiç Beklenmeyeni Başlattı: Havaları Soğutmuş
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Güney Pasifik'teki Hunga Tonga-Hunga Ha'apai Yanardağı'nın 2022'deki patlaması, atmosferde bilim insanlarının beklemediği bir kimyasal sürecin tetiklenmesine yol açtı. Uluslararası bir araştırma ekibi, volkanik bulutun güçlü bir sera gazı olan metanın parçalanmasını hızlandırdığını ortaya koydu.
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Deniz altındaki patlama, 30 kilometreden fazla yüksekliğe deniz suyu ve volkanik madde fırlattı.
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Volkanik kül ile deniz suyundaki tuzun güneş ışığıyla etkileşimi, aktif klor atomlarının oluşmasına yol açtı.
Bulgular, atmosferdeki metanın nasıl azaldığına dair yürütülen araştırmalara yeni bir bakış açısı kazandırabilir.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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