Patlayan Dev Yanardağ Hiç Beklenmeyeni Başlattı: Havaları Soğutmuş

Metan, atmosferde ısıyı hapsederek küresel ısınmaya yol açan son derece etkili bir sera gazıdır. Dolayısıyla bu gazın atmosferde bozunması, ısınma baskısının azalması açısından kritik bir önem taşır. Yeni bir araştırma, devasa bir yanardağ patlamasının metanın doğal olarak parçalanmasını sağlayan özel bir kimyasal mekanizmayı tetiklediğini gözler önüne serdi.

Her ne kadar bu süreçte bozunan metan miktarı küresel sıcaklıklarda hissedilir bir düşüş yaratmaya yetmese de, çalışmanın asıl değeri doğanın kendi kendini temizleme potansiyelinde yatıyor. Bilim insanları, tespit edilen bu kimyasal sürecin atmosferdeki metan dengesini anlamaya ve gelecekte gaz seviyelerini düşürmeye yönelik stratejilere yeni bir ışık tutacağını öngörüyor.

Prestijli Nature Communications dergisinde yayımlanan bu keşif, atmosferik kimyaya dair ezberleri bozacak nitelikte.