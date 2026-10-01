20 Yıldır Kalp Krizi Tedavi Eden Kardiyoloğun "Para Verseler Yemem" Dediği Yiyecekler

Düzenli egzersiz yapıyor, stresini yönetmeye çalışıyor, her şeyi doğru yaptığını düşünüyorsun... Ama kalp sağlığını günlük yeme alışkanlıkların sessizce etkiliyor olabilir.

ABD'li girişimsel kardiyolog Dr. Sanjay Bhojraj, CNBC Make It için kaleme aldığı yazıda 20 yıldır kalp hastalıkları, tıkalı damarlar ve metabolik bozukluklarla uğraşırken bir örüntü fark ettiğini anlatıyor: Her şeyi doğru yaptığını düşünen pek çok hastası yine de ciddi kalp sorunlarıyla uğraşıyor. Bhojraj'a göre ortak nokta, günlük besin tercihleri.

Kardiyolog, en zararlı besinlerin çoğu zaman 'kalp dostu', 'bitki bazlı' ya da 'az yağlı' gibi etiketlerle satıldığını söylüyor.

İşte Bhojraj'ın asla tüketmediği 9 yiyecek ve yerine tercih ettiği alternatifler...

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