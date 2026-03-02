Ünlü Kardiyolog Pek Çoğumuzun Sabah Tükettiği Pastane Poğaçaları İçin Uyardı: "Sakın Tüketmeyin"

Sabahları uyanır uyanmaz pek çoğumuz okula ya da işe yetişmek isterken ne tükettiğimize pek dikkat etmiyoruz. Çoğunlukla kolay ulaşılabilir ya d sadece lezzetli olan ürünlere yöneliyoruz. Bunlar da genel olarak sağlıksız seçimler oluyor. Bunların başında da pastane poğaçaları geliyor.

Ünlü Kardiyolog Prof. Dr. Muhammed Keskin, pastane poğaçaları hakkında uyarılarda bulundu. 'Asla ama asla pastane poğaçası tüketmeyin' diyen Keskin, bu poğaçaların sebep olabileceği sağlık problemlerini sıraladı.