Ünlü Kardiyolog Pek Çoğumuzun Sabah Tükettiği Pastane Poğaçaları İçin Uyardı: "Sakın Tüketmeyin"

Pelin Yelda Göktepe
02.03.2026 - 13:19

Sabahları uyanır uyanmaz pek çoğumuz okula ya da işe yetişmek isterken ne tükettiğimize pek dikkat etmiyoruz. Çoğunlukla kolay ulaşılabilir ya d sadece lezzetli olan ürünlere yöneliyoruz. Bunlar da genel olarak sağlıksız seçimler oluyor. Bunların başında da pastane poğaçaları geliyor. 

Ünlü Kardiyolog Prof. Dr. Muhammed Keskin, pastane poğaçaları hakkında uyarılarda bulundu. 'Asla ama asla pastane poğaçası tüketmeyin' diyen Keskin, bu poğaçaların sebep olabileceği sağlık problemlerini sıraladı.

Peki bu poğaçalar neden bu kadar tehlikeli?

  • Yüksek Trans ve Doymuş Yağ Oranı: Pastane poğaçalarının o kendine has kıvamını ve raf ömrünü sağlayan temel bileşen genellikle margarin ve benzeri endüstriyel yağlardır. Bu yağlar, kötü kolesterolü (LDL) yükseltip iyi kolesterolü (HDL) düşürerek damar tıkanıklığı riskini artırabilir.

  • Boş Kalori ve Kan Şekeri Dengesi: Beyaz un ve şeker içeren bu hamur işleri, besleyici değeri düşük 'boş kaloriler' sunar. Kan şekerini hızla yükseltip ardından aniden düşürerek gün içinde daha çabuk acıkmanıza ve halsiz hissetmenize neden olur.

  • Sindirim Sorunları: İçeriğindeki yoğun yağ miktarı ve katkı maddeleri, midede yanma, ekşime ve ağırlık hissine yol açabilir. Gastrit veya reflü gibi hassasiyeti olan kişilerde bu şikayetler daha belirgin görülür.

  • Damar Sertliği ve Kalp Sağlığı: Düzenli tüketildiğinde, damar çeperlerinde birikime yol açarak uzun vadede hipertansiyon ve kalp hastalıklarına zemin hazırlayabilir.

