Bir İçerik Üreticisi, Arjantin’de Uygulanan "Online Kapıcı" Sistemini Paylaştı!

Bir içerik üreticisi, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te apartman girişlerinde uygulanan “online kapıcılık” sistemini anlattı. Apartman panellerinde canlı bağlantıyla bekleyen görevliler dikkat çekti. “Dünyanın hiçbir yerinde görmedim” sözleriyle paylaşılan video kısa sürede gündem oldu.
İşte detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçerik üreticisinin paylaştığı video Arjantin’de uygulanan ilginç bir güvenlik sistemini gündeme taşıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Görüntülerde yalnızca tek bir apartmanda değil, farklı binaların girişlerinde de aynı sistemin bulunduğu görülüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın