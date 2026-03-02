onedio
Bir İçerik Üreticisi, Arjantin’de Uygulanan "Online Kapıcı" Sistemini Paylaştı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.03.2026 - 14:35

Bir içerik üreticisi, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te apartman girişlerinde uygulanan “online kapıcılık” sistemini anlattı. Apartman panellerinde canlı bağlantıyla bekleyen görevliler dikkat çekti. “Dünyanın hiçbir yerinde görmedim” sözleriyle paylaşılan video kısa sürede gündem oldu.

İçerik üreticisinin paylaştığı video Arjantin’de uygulanan ilginç bir güvenlik sistemini gündeme taşıdı.

Bir içerik üreticisi, Buenos Aires’te apartman girişlerinde kullanılan “online kapıcı” yöntemini takipçileriyle paylaştı.

İçerik üreticisi sistemi şu sözlerle anlattı:

Arjantin’de online kapıcı yöntemi var; bak, bunu dünyanın hiçbir yerinde görmedim. Şimdi gösteriyorum size; bakın, burası bir apartmanın girişi, böyle biri bekliyor.”

Görüntülerde yalnızca tek bir apartmanda değil, farklı binaların girişlerinde de aynı sistemin bulunduğu görülüyor.

Üretici, kamerayı farklı apartman girişlerine çevirerek her birinde ekran üzerinden canlı görevli olduğunu gösterdi.

Peki nasıl çalışıyor?

Sistemde, apartman girişine gelen kişi zil çaldığında ya da paneli kullandığında uzaktan bağlantıyla çalışan görevli devreye giriyor. Güvenlik görevlisi merkezi bir noktadan birden fazla apartmanın girişini kontrol edebiliyor. Böylece fiziksel olarak binada bulunmadan giriş-çıkış denetimi sağlanıyor.

