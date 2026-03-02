onedio
İnci Taneleri’nin Dilber’i Hazar Ergüçlü Motivasyon Kaybı Yaşadığını İtiraf Etti!

Gülistan Başköy
02.03.2026 - 13:57

Son olarak İnci Taneleri dizisiyle adından söz ettiren Hazar Ergüçlü, katıldığı programda motivasyon kaybını ve sektördeki beklentileri sert sözlerle eleştirdi. “Son birkaç yıldır hiçbir şeye hevesim yok” diyen oyuncu, sinefillik yarışından yorulduğunu söyledi. “Yeterince zeki misin, entelektüel misin? Hiçbiri değilim, yeter” sözleriyle isyan etti. 

İşte detaylar…

Kaynak: Zeynep Alkan / Neden Filmimi Çekemiyorum?

Kariyeri boyunca Kuzey Güney, Medcezir ve Yüksek Sosyete gibi yapımlarda rol alan Hazar Ergüçlü, güçlü performansıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Son dönemde ise İnci Taneleri dizisinde “Dilber” karakteriyle adından sıkça söz ettirdi. Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem başrolünde yer aldığı dizi, 12 Mart 2026 tarihinde yayınlanacak 51. bölümüyle final yaparak üç sezonluk ekran yolculuğunu noktalayacak.

Final öncesi Zeynep Atakan’ın YouTube programına konuk olan Ergüçlü, samimi açıklamalarıyla gündem oldu.

Son yıllarda ciddi bir motivasyon kaybı yaşadığını dile getiren oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

“Son birkaç yıldır içimden hiçbir şey gelmiyor. Hiç hevesim yok. Bir şey izlemek istemiyorum, dışarıya çıkmak istemiyorum, yemek bile yemek istemiyorum yani iştahım kaçtı her şeye dair. O yüzden evet, yakalamaya çalışıyorum ama kendimi zorlayarak. Zorluyorum. Bilmiyorum artık, belki de halihazırda bir dizide oynuyor olmanın da yorgunluğu olabilir.”

Sektördeki beklentilere de değinen Ergüçlü, özellikle “entelektüel olma” baskısının kendisini yorduğunu söyledi:

“Artık oyunculuk, kurgu, planlanmış… Ya daha gerçek şeyler izlemeye başladığımı fark ettim. Daha çok sinefillik yarışından çok yoruldum, o beni çok endişelendiriyor. Yani izledin mi, yeterince zeki misin, anladın mı, entelektüel misin yeterince? Hiçbiri değilim, tamam mı? Hiçbirini de izlemedim. Bu kadarım yani.”

Gülistan Başköy
