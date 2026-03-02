İnci Taneleri’nin Dilber’i Hazar Ergüçlü Motivasyon Kaybı Yaşadığını İtiraf Etti!
Son olarak İnci Taneleri dizisiyle adından söz ettiren Hazar Ergüçlü, katıldığı programda motivasyon kaybını ve sektördeki beklentileri sert sözlerle eleştirdi. “Son birkaç yıldır hiçbir şeye hevesim yok” diyen oyuncu, sinefillik yarışından yorulduğunu söyledi. “Yeterince zeki misin, entelektüel misin? Hiçbiri değilim, yeter” sözleriyle isyan etti.
Kariyeri boyunca Kuzey Güney, Medcezir ve Yüksek Sosyete gibi yapımlarda rol alan Hazar Ergüçlü, güçlü performansıyla dikkat çeken isimlerden biri oldu.
Final öncesi Zeynep Atakan’ın YouTube programına konuk olan Ergüçlü, samimi açıklamalarıyla gündem oldu.
Sektördeki beklentilere de değinen Ergüçlü, özellikle “entelektüel olma” baskısının kendisini yorduğunu söyledi:
