onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Selena Gomez’in Eşi Benny Blanco “Kirli Ayak” Tepkilerine Canlı Yayında Yanıt Verdi!

Selena Gomez’in Eşi Benny Blanco “Kirli Ayak” Tepkilerine Canlı Yayında Yanıt Verdi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.03.2026 - 11:52

Selena Gomez ile evliliğiyle gündeme gelen Benny Blanco, kirli ayak görüntüsü ve yayın sırasında bilerek gaz çıkarması nedeniyle tepki çekmişti. Sosyal medyada Selena Gomez’e 'Boşan' çağrıları bile yapılmıştı. Eleştirilerin ardından Blanco, katıldığı programda hijyeniyle ilgili konuşarak olayın aslını anlattı.

İşte detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Selena Gomez ile müzik prodüktörü Benny Blanco, geçtiğimiz eylül ayında hayatlarını birleştirmişti.

Selena Gomez ile müzik prodüktörü Benny Blanco, geçtiğimiz eylül ayında hayatlarını birleştirmişti.

Ünlü çift, ilişkileri kadar evlilikleriyle de uzun süre magazin gündeminde yer aldı.

Ancak geçtiğimiz hafta Blanco’nun bir internet yayını sırasında ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı. Kameralara yansıyan kirli ayak görüntüsü ve yayın esnasında bilerek gaz çıkarması büyük tepki çekti. Sosyal medyada “Selena buna mı aşık oldu?” ve “Bu adamla nasıl evlendin?” gibi yorumlar gündem oldu. Hatta bazı kullanıcılar Gomez’i boşanmaya çağırdı.

Tepkiler çığ gibi büyürken Selena Gomez ise eşinin yanında durdu.

Tepkiler çığ gibi büyürken Selena Gomez ise eşinin yanında durdu.

Ünlü şarkıcı, Blanco ile birlikte çekilmiş samimi bir videosunu yayınlayarak “Her geçen gün sana daha çok aşık oluyorum, sevgilim.” notuyla desteğini göstermişti.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Tartışmaların ardından Benny Blanco, Jimmy Kimmel Live programına konuk oldu.

Tartışmaların ardından Benny Blanco, Jimmy Kimmel Live programına konuk oldu.

Sunucu Jimmy Kimmel’in kirli ayak görüntülerini hatırlatması üzerine Blanco, “Ayaklarım harika” diyerek iddialara esprili bir yanıt verdi.

Hatta bununla da kalmayan Blanco, temiz olduğunu göstermek için ayakkabısını çıkardı. Kameranın ayağını yakın plandan çekmesini isteyen müzik prodüktörü, “Şuna bakın!” diyerek ayağının temizliğine dikkat çekti. Kimmel’in ayağının altını da göstermesini istemesi üzerine Blanco’nun ayağının altının da temiz olduğu görüldü.

37 yaşındaki Blanco’nun “Şu temiz ayağa bakın. Şuna bakın. Şaka mı yapıyorsunuz?” sözleri stüdyoda alkış aldı.

Programda yer alan ve Blanco’yla birlikte YouTube içeriği üreten Lil Dicky de arkadaşını savundu.

Programda yer alan ve Blanco’yla birlikte YouTube içeriği üreten Lil Dicky de arkadaşını savundu.

Lil Dicky, “Çekimlere başladığımız ilk gündü, ekip sürekli girip çıkıyordu. Yerler o gün kirliydi” diyerek görüntülerin o anki koşullardan kaynaklandığını söyledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın