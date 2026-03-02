Selena Gomez’in Eşi Benny Blanco “Kirli Ayak” Tepkilerine Canlı Yayında Yanıt Verdi!
Selena Gomez ile evliliğiyle gündeme gelen Benny Blanco, kirli ayak görüntüsü ve yayın sırasında bilerek gaz çıkarması nedeniyle tepki çekmişti. Sosyal medyada Selena Gomez’e 'Boşan' çağrıları bile yapılmıştı. Eleştirilerin ardından Blanco, katıldığı programda hijyeniyle ilgili konuşarak olayın aslını anlattı.
Selena Gomez ile müzik prodüktörü Benny Blanco, geçtiğimiz eylül ayında hayatlarını birleştirmişti.
Tepkiler çığ gibi büyürken Selena Gomez ise eşinin yanında durdu.
Tartışmaların ardından Benny Blanco, Jimmy Kimmel Live programına konuk oldu.
Programda yer alan ve Blanco’yla birlikte YouTube içeriği üreten Lil Dicky de arkadaşını savundu.
