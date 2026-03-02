Selena Gomez’in Eşi Benny Blanco “Kirli Ayak” Tepkilerine Canlı Yayında Yanıt Verdi!

Ünlü çift, ilişkileri kadar evlilikleriyle de uzun süre magazin gündeminde yer aldı.

Ancak geçtiğimiz hafta Blanco’nun bir internet yayını sırasında ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı. Kameralara yansıyan kirli ayak görüntüsü ve yayın esnasında bilerek gaz çıkarması büyük tepki çekti. Sosyal medyada “Selena buna mı aşık oldu?” ve “Bu adamla nasıl evlendin?” gibi yorumlar gündem oldu. Hatta bazı kullanıcılar Gomez’i boşanmaya çağırdı.