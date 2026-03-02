Bilinçaltın Hangi Şehri Evim Diye Seçmiş?

Bazen bir şehre gidersin ve sanki yıllardır oradaymışsın gibi hissedersin. Sokak tabelaları tanıdık, rüzgâr bildik, kahve kokusu çocukluk anısı gibi… Çünkü bilinçaltın çoktan karar vermiştir: “Ben buradayım.” Bu testte verdiğin cevaplar; kalabalıkla ilişkin, yalnızlıkla barışın, hayattan beklentin ve içindeki gizli ritmi ortaya çıkaracak. Bakalım ruhun hangi şehrin sokaklarında dolaşmak istiyor?

Hazırsan başlayalım!