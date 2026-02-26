Senin Ruhun Hangi Sanat Akımına Ait?

Bazı insanlar sabah kahvesini içerken bile bir tablo gibi hisseder. Kimisi hayatı net çizgilerle yaşar, kimisi renkleri taşırır, kimisi ise gerçekliği büküp cebine koyar. Ruhun bir müzede asılı olsaydı, hangi sanat akımının salonunda yer alırdı?

Hadi teste!