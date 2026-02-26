onedio
Senin Ruhun Hangi Sanat Akımına Ait?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
26.02.2026 - 20:01

Bazı insanlar sabah kahvesini içerken bile bir tablo gibi hisseder. Kimisi hayatı net çizgilerle yaşar, kimisi renkleri taşırır, kimisi ise gerçekliği büküp cebine koyar. Ruhun bir müzede asılı olsaydı, hangi sanat akımının salonunda yer alırdı?

