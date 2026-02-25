onedio
26 Şubat Perşembe Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
26 Şubat 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.02.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 26 Şubat Perşembe gününüz nasıl geçecek? 26 Şubat Perşembe günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün gökyüzü senin için biraz hareketli olacak. Mars ve Uranüs’ün çatışmalı açısı, devlet daireleri, hukuki konular veya vize/pasaport gibi resmi işlerle ilgili sürpriz engeller çıkarabilir. Günlerce emek verdiğin belgelerin bir hata nedeniyle reddedilmesi ya da heyecanla beklediğin mülakatın iptal olması gibi durumlar söz konusu olabilir. Dikkatli ol, hayalini kurduğun mükemmel plan bir anda altüst olabilir! 

Peki, bu tıkanıklığın aslında kozmik bir yönlendirme olduğunu düşündün mü? Belki de bu durum, seni hayal ettiğin ülkeden ya da sektörden çok daha iyi bir yerlere yönlendirmek için var. Bekleme sürecinde karşılaşacağın bir kişi ya da bir kafede duyduğun bir iş fikri, iptal olan planının yerini alacak büyük bir girişim fırsatı olabilir. Belki de evrakların reddedildiği bugün, hayatının en büyük sözleşmesini imzalayacağın yeni bir kapının anahtarını bulacağın gündür.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise sürekli fikir çatışmaları yaşadığın, her düşüncene karşı çıkan o kişiyle arandaki gerginlik doruk noktasına ulaşıyor. Sözlerin kılıçlar gibi çarpıştığı, kimsenin geri adım atmadığı o hararetli tartışmanın ortasında, aniden bir sessizlik çöküyor belki de... Ve şimdi zihinlerin savaşı bittiğinde, geriye sadece kuralları yıkan beklenmedik bir fiziksel çekim kalıyor. İşte bu ilişkinin seyrini tamamen değiştirebilir. Hem ne derler bilirsin, en büyük aşklar nefretle başlar! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

