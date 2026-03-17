Yeşilçam Filmlerinden Tanıdığımız Osman Alyanak'ın Ligde Gol Kralı Olduğunu Biliyor muydunuz?

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.03.2026 - 23:23 Son Güncelleme: 17.03.2026 - 23:24

Hepimizin Yeşilçam filmlerinden aşina olduğu ancak büyük yıldızların arkasında kalmalarıyla isimlerini zaman zaman anımsayamadığımız karakter oyuncuları vardır. Bunlardan biri de Oralet Osman lakaplı Osman Alyanak. Alyanak onlarca filmde oynamasına rağmen öncesinde başarılı bir futbol kariyeri de var.

Osman Alyanak Yeşilçam'da sayısız projede yer almış sinema emekçilerinden...

Bazı kaynaklarda 1911 doğumlu olduğu bilinen Alyanak 1991 yılında hayata gözlerini yummuş ve sinemamıza ve tiyatromuz verdiği emekle hafızalarda kalmıştı. Ancak 1930'lu yıllarda Galatasaray forması giyen Alyanak, hava toplarındaki etkisiyle tayyare lakabını alan ve sağ bek oynamasına rağmen ligde gol krallığı da olan bir futbolcu.

Alyanak'ın savunma oyuncusu olmasına rağmen gol kralı olduğu bilgisi de mevcut.

Futboldan sonra operet ve tiyatroyla başladı. Cumhuriyetin ilk tiyatro burslarından birini alan oyunculardan biri oldu. Sinemanın o dönemki gelişimiyle 1950'li yıllarda beyaz perde önüne geçen oyuncu vefatına kadar yüzlerce filmde yer aldı. Irmak filmiyle Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü kazandı ve sayısız projede seslendirme yaptı. Futboldan sonra Galatasaray'ı takip etmeye devam eden Alyanak 1386 sicil numarasıyla divan üyeliği yaptı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
