Yapay Zeka Asistanlarına Liverpool Galatasaray Maçı Tahminlerini Sorduk

Yapay Zeka Asistanlarına Liverpool Galatasaray Maçı Tahminlerini Sorduk

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.03.2026 - 22:26

Galatasaray Avrupa sahnesinde son yılların en önemli maçına çıkıyor. Juventus'u eleyerek son 16'ya kalan temsilcimiz  Liverpool'a çeyrek final için gidiyor. Taraftarın merakla beklediği maçın olası skorlarını ve Galatasaray'ın çeyrek final ihtimalini Grok, Google Gemini ve ChatGPT'ye sorduk. Bu üç popüler yapay zeka asistanından maça yönelik tahminler aldık.

ChatGPT

ChatGPT

Liverpool 2-1 kazanır, maç uzatmaya gider (ama GS’nin tur şansı hâlâ %50 civarı)

Kısaca: avantaj GS’de ama tur hâlâ ortada.

Grok

Grok

Yarınki Liverpool - Galatasaray rövanş maçı Anfield'da oynanacak ve Galatasaray ilk maçta 1-0 önde.Liverpool evinde çok baskın oynar, özellikle Salah ve hücum hattıyla erken gol bulur. Galatasaray deplasmanda kapanıp kontra arar ama Anfield atmosferi işleri zorlaştırır. Maç genel olarak gollü geçer, Liverpool'un kalitesi fark yaratır.

Skor tahminim Liverpool 3-1 Galatasaray olur.

Bu sonuçla Liverpool turu 4-2'lik toplam skorla alır.

Galatasaray iyi direnir ama ev sahibi avantajı ağır basar.

Google Gemini

Google Gemini

  • Galatasaray Cephesi: Temsilcimiz ligde Başakşehir karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle moralli geliyor. Defansta Davinson Sanchez'in cezalı oluşu en büyük handikap. Ancak Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın formda grafiği, Liverpool'un arkada bırakacağı boşlukları değerlendirmek için altın değerinde.

  • Liverpool Cephesi: Anfield'da baskılı başlayacakları kesin. İlk maçtaki skor dezavantajını kapatmak için erkenden gol bulmak isteyeceklerdir.

  • Skor Tahmini: 1-1 (Beraberlik) veya 2-1 (Liverpool galibiyeti).

  • Tur Tahmini: Galatasaray 

  • Toplam skorda eşitlik bozulmasa bile (örneğin 2-1'lik mağlubiyet), uzatmalarda veya penaltılarda Galatasaray'ın bu sezonki 'Avrupa karakteri' ile turu cebine koyacağını düşünüyorum.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
